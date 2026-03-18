Mercato - PSG : La grave blessure qui a changé la vie du club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il peut arriver dans certains cas qu'un évènement anodin change totalement le futur d'un club. C'est le cas pour le PSG qui a profité d'un improbable effet papillon pour recruter un joueur sans lequel l'histoire de la saison dernière n'aurait jamais été la même.

Avant de s'épanoui au PSG où il s'est engagé pour 40M€ en 2022, Vitinha a connu une saison en prêt du côté de Wolverhampton. Une saison en Premier League lors de laquelle il a eu du mal à briller comme le rappelle Tim Spiers, journaliste de The Athletic.

Mercato - PSG : Malaise à cause d’un problème d’argent, une accusation est lâchée ! https://t.co/VvL9odM3nL — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Le passage de Vitinha à Wolverhampton a tout changé « On ne lui faisait pas confiance pour démarrer au milieu dans ce système, un rôle exigeant qui nécessitait beaucoup d’efforts physiques et défensifs. Mais il n’était pas non plus fait pour jouer sur les ailes. Il est indéniable qu’il n’était pas prêt physiquement, mais aussi par rapport au rythme et à l’intensité. C’est un problème courant, notamment chez les jeunes. Son talent était perceptible à travers sa technique, son toucher de balle, ses passes, mais il a si peu joué qu’on ne pouvait vraiment l’évaluer. Et quand il a été titularisé, ce n’était pas à son poste de prédilection », explique-t-il auprès d'Eurosport.