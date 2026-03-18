Mercato - PSG : La grave blessure qui a changé la vie du club !

Il peut arriver dans certains cas qu'un évènement anodin change totalement le futur d'un club. C'est le cas pour le PSG qui a profité d'un improbable effet papillon pour recruter un joueur sans lequel l'histoire de la saison dernière n'aurait jamais été la même.
Avant de s'épanoui au PSG où il s'est engagé pour 40M€ en 2022, Vitinha a connu une saison en prêt du côté de Wolverhampton. Une saison en Premier League lors de laquelle il a eu du mal à briller comme le rappelle Tim Spiers, journaliste de The Athletic.
Le passage de Vitinha à Wolverhampton a tout changé
« On ne lui faisait pas confiance pour démarrer au milieu dans ce système, un rôle exigeant qui nécessitait beaucoup d’efforts physiques et défensifs. Mais il n’était pas non plus fait pour jouer sur les ailes. Il est indéniable qu’il n’était pas prêt physiquement, mais aussi par rapport au rythme et à l’intensité. C’est un problème courant, notamment chez les jeunes. Son talent était perceptible à travers sa technique, son toucher de balle, ses passes, mais il a si peu joué qu’on ne pouvait vraiment l’évaluer. Et quand il a été titularisé, ce n’était pas à son poste de prédilection », explique-t-il auprès d'Eurosport.
La blessure qui a tout changé
Mais surtout, Tim Spiers révèle que la blessure de Raul Jimenez, remplacé numériquement par Fabio Silva, a tout changé pour Vitinha. « Ça a fortement déstabilisé l’équipe pour le reste de la saison. Fabio Silva l’a remplacé, mais il était loin d’être aussi performant dans la conservation de balle et en transition, ce qui n’a pas arrangé les choses pour Vitinha qui évoluait comme milieu offensif. "Il ne faut pas oublier non plus que la saison a été marquée par le Covid-19. Pas de supporters, pas d’ambiance, un football atypique peu propice à l’épanouissement d’un jeune joueur étranger dans un nouveau pays », ajoute le journaliste de The Athletic. Autrement dit, sans cette blessure, Vitinha se serait peut-être épanoui à Wolverhampton et n'aurait donc pas signé au PSG un an plus tard. Et sans son Portugais, le club parisien n'aurait peut-être pas autant connu la réussite.