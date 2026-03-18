«C'est de la folie» : L'OM «explose» en pleine saison et Daniel Riolo sait pourquoi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, l'OM a de nouveau connu une crise comme seul le club phocéen peut en créer. Les Marseillais ont explosé en plein vol ce qui a eu pour conséquence de voir plusieurs dirigeants quitter le navire, ainsi que Roberto De Zerbi. Et Daniel Riolo sait pourquoi l'OM pique sa crise de cette façon.

Après une bonne première partie de saison, l'OM a finalement explosé en plein vol en janvier, enchaînant les désillusions que ce soit lors du Trophée des champions ou en Ligue des champions. Une situation qui a provoqué le départ de Roberto De Zerbi mais également celui de Pablo Longoria. Et Daniel Riolo pense savoir quel est le vrai problème de l'OM.

Riolo sur @rmcsport : "C’était quoi l’objectif en Ligue des Champions ? Sortir des poules ? L’OM devait faire comme Brest, Lille… Coupe de France il faut gagner.



Si l’OM termine 3e, ça sera quand même bien car cela fera deux fois de suite. Mais entre temps le projet Longoria… — OManiaque (@OManiaque) March 17, 2026

Riolo annonce le gros problème de l'OM « J’ai toujours défendu l’idée que le résultat ne faisait pas tout. Mais l’écart entre le résultat et l’explosion (départ de De Zerbi et de Longoria, démission de Benatia, ndlr) est beaucoup trop important. De faire exploser le club comme il a explosé, c’est de la folie. Alors que, peut-être, au final, l’OM va se qualifier deux fois de suite pour la Ligue des Champions, ce qui est capitale en termes financiers. (…) Si la direction restait au club, l’OM aurait pu en tirer des leçons. Mais l’an prochain, ce sera des nouveaux dirigeants », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.