«C'est de la folie» : L'OM «explose» en pleine saison et Daniel Riolo sait pourquoi !

Cette saison, l'OM a de nouveau connu une crise comme seul le club phocéen peut en créer. Les Marseillais ont explosé en plein vol ce qui a eu pour conséquence de voir plusieurs dirigeants quitter le navire, ainsi que Roberto De Zerbi. Et Daniel Riolo sait pourquoi l'OM pique sa crise de cette façon.
Après une bonne première partie de saison, l'OM a finalement explosé en plein vol en janvier, enchaînant les désillusions que ce soit lors du Trophée des champions ou en Ligue des champions. Une situation qui a provoqué le départ de Roberto De Zerbi mais également celui de Pablo Longoria. Et Daniel Riolo pense savoir quel est le vrai problème de l'OM.
Riolo annonce le gros problème de l'OM
« J’ai toujours défendu l’idée que le résultat ne faisait pas tout. Mais l’écart entre le résultat et l’explosion (départ de De Zerbi et de Longoria, démission de Benatia, ndlr) est beaucoup trop important. De faire exploser le club comme il a explosé, c’est de la folie. Alors que, peut-être, au final, l’OM va se qualifier deux fois de suite pour la Ligue des Champions, ce qui est capitale en termes financiers. (…) Si la direction restait au club, l’OM aurait pu en tirer des leçons. Mais l’an prochain, ce sera des nouveaux dirigeants », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.
«Le plus gros souci de ce club, c’est le dosage entre la raison et la déraison»
« (Frank) McCourt est un peu loin de la gestion quotidienne, et même lui a dû se demander : "mais pourquoi le club est en train d’exploser comme ça ?" Je voulais souligner que l’OM n’a eu aucun contrôle pour une saison qu’on va considérer comme pas complètement ratée, mais loin d’être réussie. Mais avec quand même quelque chose, car il y a eu des saisons où l’OM n’a rien eu. Et dans le contexte du foot français, être en Ligue des Champions, c’est très important. Et personne ne sera là pour tirer les leçons et les enseignements, l’OM devra tout recommencer. Le plus gros souci de ce club, c’est le dosage entre la raison et la déraison », ajoute Daniel Riolo.