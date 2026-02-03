Un ancien joueur de l'OM galère à la télé : «Il faut travailler...»

Axel Cornic

Ce n’est pas simple de rebondir, après avoir passé toute sa vie à courir derrière un ballon et faire des sacrifices pour réussir une carrière de footballeur professionnel. Souvent, les retraités s’essaient à la télévision ou à la radio pour se relancer, mais ce n’est pas toujours simple comme l’avoue un ancien de l’Olympique de Marseille.

D’un côté du micro, à l’autre. Après avoir côtoyé la presse tout au long de leur carrière, les footballeurs font souvent le choix d’intégrer le monde des médias après la fin de leur carrière, comme consultants ou chroniqueurs. La liste est très longue, mais le passage ne semble pas toujours être très simple...

« Oui c’est dur, mais c’est un métier en fait » C’est en tout cas ce qu’a avoué Souleymane Diawara, au micro de Ligue 1+. « Oui c’est dur, mais c’est un métier en fait. Cette première expérience, c’était compliqué, le bord terrain… Je ne savais pas. A la base, je ne savais même pas ce que c’était… Les oreillettes je ne connaissais pas non plus, j’avais l’habitude des micros sur la veste. Je ne savais pas qu’il y avait le volume derrière, qu’on pouvait le régler, etc. On ne m’avait pas expliqué ça » a confié l’ancien défenseur de l’OM, dans l’émission Sous la surface.