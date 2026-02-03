«Toute l’Europe veut Roberto De Zerbi» : Un journaliste se lâche sur l’entraîneur de l’OM (avec humour)

Pierrick Levallet

Roberto De Zerbi en prend pour son grade depuis quelques jours. L’OM est plongé en pleine crise depuis l’élimination en Ligue des champions, et le technicien italien n’est pas exempt de tout reproche. Un journaliste s’est d’ailleurs permis un trait d’humour au sujet du coach de 46 ans au moment d’analyser la première partie de saison marseillaise.

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques temps. L’élimination en Ligue des champions a visiblement laissé des traces au sein du club phocéen. Roberto De Zerbi fait notamment l’objet de certaines critiques. Il faut dire que le coach de 46 ans n’est pas exempt de tout reproche face à cette situation, à l’instar de la direction et des joueurs. Un journaliste s’est d’ailleurs permis un léger trait d’humour au sujet du technicien italien.

«Cirque Pinder», Dugarry déglingue encore l’OM et De Zerbi https://t.co/9wMGbph7qU — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

«C’est médiocre» Nabil Djellit dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe : « Quelle appréciation pour l’OM ? Médiocre. Parce que vu les moyens qui ont été injectés, à minima, dans une saison où le PSG n’est pas aussi fort que la saison dernière, ils devraient au moins être à ce niveau là comme l’a fait Lens. C’est médiocre aussi parce qu’avec tout ce qui a été injecté et tout ce qu’on nous a expliqué, avec un entraîneur que toute l’Europe veut, ils devraient être en barrages de Ligue des champions » a d’abord expliqué Nabil Djellit dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.