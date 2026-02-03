«Toute l’Europe veut Roberto De Zerbi» : Un journaliste se lâche sur l’entraîneur de l’OM (avec humour)

Roberto De Zerbi en prend pour son grade depuis quelques jours. L’OM est plongé en pleine crise depuis l’élimination en Ligue des champions, et le technicien italien n’est pas exempt de tout reproche. Un journaliste s’est d’ailleurs permis un trait d’humour au sujet du coach de 46 ans au moment d’analyser la première partie de saison marseillaise.
«C’est médiocre»
Nabil Djellit dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe : « Quelle appréciation pour l’OM ? Médiocre. Parce que vu les moyens qui ont été injectés, à minima, dans une saison où le PSG n’est pas aussi fort que la saison dernière, ils devraient au moins être à ce niveau là comme l’a fait Lens. C’est médiocre aussi parce qu’avec tout ce qui a été injecté et tout ce qu’on nous a expliqué, avec un entraîneur que toute l’Europe veut, ils devraient être en barrages de Ligue des champions » a d’abord expliqué Nabil Djellit dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.
«N’importe quel autre entraîneur avec un effectif un peu moindre aurait pu» être derrière Lens et le PSG
« Ils auraient dû finir 12e, 13e et là j’aurais pu me dire que c’était cohérent, que ça avance, qu’il y a de la stabilité, de la sérénité. C’est tout sauf cela. Ils sont derrières Lens et le PSG. N’importe quel autre entraîneur avec un effectif un peu moindre aurait pu l’être. Ils se sont fait sortir de manière lamentable en Ligue des champions. Ils se sont fait désosser par le Club Brugge. Pour moi, l’OM, au moment où on se parle, parce que ce n’est pas terminé, c’est médiocre » a ensuite ajouté le journaliste. L’OM et Roberto De Zerbi en prennent pour leur grade.