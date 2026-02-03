De Zerbi n’a plus le choix : «La seule solution pour ne plus le voir à l’OM...»

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a montré qu’il avait un lien très fort avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille, notamment le directeur sportif Medhi Benatia. On n’hésite donc pas à parler d’un projet à long terme avec lui, mais les résultats catastrophiques de l’équipe en ce début d’année 2026 pourraient bien tout remettre en question.

Rien ne va plus à Marseille. Après une première saison encourageante, Roberto De Zerbi semblait pouvoir faire franchir un nouveau palier à l’OM. Mais rien n’est allé comme prévu et la récente élimination de la Ligue des Champions est un échec total de tout le projet construit autour de l’Italien, qui se retrouve désormais dans une position extrêmement fragilisée.

De Zerbi sur la sellette ? Dès le lendemain de la large défaite à Bruges (3-0), plusieurs sources ont évoqué un départ de De Zerbi. Mais ce dernier est finalement resté et ça ne devrait vraisemblablement pas changer au moins jusqu’à la fin de la saison. Pourtant, il n’y a eu aucun électrochoc dans le vestiaire, puisque l’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul face au PFC quelques jours après. Et la situation pourrait devenir explosive, si les choses ne changent pas très vite...