De Zerbi n’a plus le choix : «La seule solution pour ne plus le voir à l’OM...»

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a montré qu’il avait un lien très fort avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille, notamment le directeur sportif Medhi Benatia. On n’hésite donc pas à parler d’un projet à long terme avec lui, mais les résultats catastrophiques de l’équipe en ce début d’année 2026 pourraient bien tout remettre en question.
Rien ne va plus à Marseille. Après une première saison encourageante, Roberto De Zerbi semblait pouvoir faire franchir un nouveau palier à l’OM. Mais rien n’est allé comme prévu et la récente élimination de la Ligue des Champions est un échec total de tout le projet construit autour de l’Italien, qui se retrouve désormais dans une position extrêmement fragilisée.
De Zerbi sur la sellette ?
Dès le lendemain de la large défaite à Bruges (3-0), plusieurs sources ont évoqué un départ de De Zerbi. Mais ce dernier est finalement resté et ça ne devrait vraisemblablement pas changer au moins jusqu’à la fin de la saison. Pourtant, il n’y a eu aucun électrochoc dans le vestiaire, puisque l’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul face au PFC quelques jours après. Et la situation pourrait devenir explosive, si les choses ne changent pas très vite...
« La seule solution, c’est que De Zerbi se mette en retrait »
L’OM pourrait en effet prendre une décision forte avec son Roberto De Zerbi, mais ce scénario semble extrêmement difficile à envisager. « La seule solution pour ne plus le voir sur le banc de l’OM, c’est que De Zerbi se mette en retrait. Mais il faut être très courageux, parce qu’il faut s’asseoir sur 15 mois de salaire à 550.000€ par mois, ça fait 8M€ environs » a déclaré l’ancien basketteur Stephen Brun, sur RMC. « Ça veut dire aussi dégager les six ou sept assistants qui sont avec lui. Je ne suis pas sûr que l’OM, qui est sur un fil financièrement, sois assez à l’aise pour le faire. Je pense donc qu’il sera là jusqu’à la fin de la saison ».