Il vide son sac après avoir quitté l'OM, «j'ai vécu un moment compliqué»

Une fois n'est pas coutume, le mercato hivernal a été animé à l'OM. Si le club phocéen s'est renforcé avec de nouveaux joueurs, Pablo Longoria avait toutefois mis la priorité sur les départs. Ainsi, au cours des dernières semaines, ce sont plusieurs joueurs qui ont fait leurs valises et sont partis loin de Marseille. L'un d'entre eux a pris la parole, évoquant notamment la mauvaise passe connue à l'OM.

Actif durant cette fenêtre hivernale, l'OM a surtout fait le ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Ainsi, on a pu assister à de nombreux départs à Marseille. Darryl Bakola, Neal Maupay, Ulisses Garcia... Ils ont ainsi quitté la Canebière pour poursuivre leur carrière ailleurs. Et voilà qu'une fois, l'OM s'est également montré intransigeant avec l'une de ses recrues estivales, n'hésitant pas à s'en séparer quelques mois seulement après son arrivée.

« C'est excitant d'être de retour en Premier League » C'est Angel Gomes qui n'a ainsi pas fait long feu à l'OM. Arrivé l'été dernier en provenance du LOSC, l'Anglais n'a pas convaincu et a été invité à s'en aller. Le voilà aujourd'hui prêté avec option d'achat à Wolverhampton. De retour en Premier League lui l'ancien de Manchester United, Gomes a confié pour les médias des Wolves : « C'est excitant d'être de retour en Premier League. Côtoyer des joueurs de très haut niveau avec l'Angleterre permet d'apprendre autant que possible. Ici, je vais essayer de montrer ce dont je suis capable, de montrer qui je suis, d'apporter une contribution positive à l'équipe et d'être le plus positif possible pour aider dans tous les aspects du jeu ».