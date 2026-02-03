«Ce n’est jamais facile» : Il signe à l'OM et quitte son ancien club avec «beaucoup d'émotions»

Cet hiver, l'OM a une nouvelle fois été hyper actif sur le mercato jusque dans les toutes dernières heures. Quatre nouveaux joueurs sont arrivés, sept sont partis, ce qui représente un bilan très important pour un mois de janvier. Et un néo-Marseillais a d'ailleurs fait ses adieux à son ancien club.
Comme à chaque fois lorsqu'un mercato ouvre ses portes, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont à l'affût. Et les deux dirigeants de l'OM ont une nouvelle fois chamboulé l'effectif de Roberto De Zerbi avec pas moins de quatre arrivées, à savoir Ethan Nwaneri, Quinten Timber, Himad Abdelli, ainsi que Tochukwu Nnadi, mais également sept départs. Robinio Vaz, Neal Maupay, Pol Lirola, Matt O'Riley, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Angel Gomes sont effectivement partis. Un remaniement encore très important du côté de l'OM.
Abdelli, la vive émotion
Et l'un des dossiers qui a tenu en haleine les supporters de l'OM n'est autre que celui d'Himad Abdelli. Attendu à Marseille dès le début du mercato, l'international algérien a finalement du attendre les dernières heures du marché afin de pouvoir rejoindre la Canebière. L'occasion pour lui de faire ses adieux au SCO. « Ce n’est jamais facile de dire au revoir. Le SCO, ce club m’a fait grandir, m’a appris, m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Merci à mes coéquipiers pour les moments partagés, les victoires, les moments plus compliqués aussi, tout ce qui nous fait vivre des émotions », écrit-il sur Instagram, avant de poursuivre.
«Ce n’est jamais facile de dire au revoir»
« Merci au coach et au staff pour la confiance, le travail et les conseils au quotidien. Et un immense merci aux supporters. Votre soutien, votre ferveur et votre fidélité resteront gravés, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Je quitte Angers avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance. Ce maillot et ce club feront toujours partie de moi », ajoute Himad Abdelli, visiblement très ému de quitter Angers où il a évolué durant trois saisons et demie.