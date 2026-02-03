«Ce n’est jamais facile» : Il signe à l'OM et quitte son ancien club avec «beaucoup d'émotions»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a une nouvelle fois été hyper actif sur le mercato jusque dans les toutes dernières heures. Quatre nouveaux joueurs sont arrivés, sept sont partis, ce qui représente un bilan très important pour un mois de janvier. Et un néo-Marseillais a d'ailleurs fait ses adieux à son ancien club.

Comme à chaque fois lorsqu'un mercato ouvre ses portes, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont à l'affût. Et les deux dirigeants de l'OM ont une nouvelle fois chamboulé l'effectif de Roberto De Zerbi avec pas moins de quatre arrivées, à savoir Ethan Nwaneri, Quinten Timber, Himad Abdelli, ainsi que Tochukwu Nnadi, mais également sept départs. Robinio Vaz, Neal Maupay, Pol Lirola, Matt O'Riley, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Angel Gomes sont effectivement partis. Un remaniement encore très important du côté de l'OM.

Abdelli, la vive émotion Et l'un des dossiers qui a tenu en haleine les supporters de l'OM n'est autre que celui d'Himad Abdelli. Attendu à Marseille dès le début du mercato, l'international algérien a finalement du attendre les dernières heures du marché afin de pouvoir rejoindre la Canebière. L'occasion pour lui de faire ses adieux au SCO. « Ce n’est jamais facile de dire au revoir. Le SCO, ce club m’a fait grandir, m’a appris, m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Merci à mes coéquipiers pour les moments partagés, les victoires, les moments plus compliqués aussi, tout ce qui nous fait vivre des émotions », écrit-il sur Instagram, avant de poursuivre.