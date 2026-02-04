Ce grand nom du foot français a pris «dix ans» à l’OM !

Roberto De Zerbi, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso, Marcelino, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. En l’espace de cinq ans, six entraîneurs se sont succédés à l’Olympique de Marseille. Une instabilité sur le banc de touche qui en dit long sur les déboires du club au niveau des résultats, mais qui est symptomatique de la difficulté du poste. Sous Frank McCourt, seul un coach est resté presque trois saisons, une éternité si l’on se fie à un technicien passé avant le début du Champions Project à l’OM.
A l’OM, les entraîneurs viennent et ne s’éternisent pas pour autant pour la plupart. La faute à l’atmosphère pesante qui plane autour du club. Comme Thierry Henry l’a dernièrement révélé sur le plateau de CBS Sports, la ville vit pour l’Olympique de Marseille. Les 60 000 personnes qui se rendent au Vélodrome vont donner le ton. Qu’elles soient contentes ou non, leurs sentiments seront déployés dans l’enceinte du club phocéen, Rod Fanni a confirmé cette analyse sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme mardi soir. Ce qui laisse des traces sur les entraîneurs qui gèrent l’équipe première de l’OM tant émotionnellement que physiquement.
«En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans»
Invité à s’exprimer pendant la 3ème édition du festival du journalisme sportif à Laval, Didier Deschamps a évoqué son passage de trois saisons (entre 2009 et 2012) à l’Olympique de Marseille. Trois ans qui ont ressemblé à une décennie complète tant l’atmosphère est à part à l’OM. « Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi (rires). On passait d’un extrême à l’autre. Mais c’est parce qu’il y a beaucoup de mistral qui y fait tourner les girouettes (rires). En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans ».
«Avec le temps, ensuite, j’ai pris du recul sur tout ça, cela a moins d’emprise sur moi»
A ce jour, Didier Deschamps demeure le dernier entraîneur à avoir ramené des titres à l’OM. Le dernier championnat de France en 2010, un triplé en Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012. Sans oublier les deux Trophée des champions en 2010 et 2011. Un beau palmarès pour un club qui court depuis ne serait-ce qu’une coupe depuis. Mais ces distinctions, dans ce contexte si particulier, l’a usé. Ce fut néanmoins formateur pour son challenge suivant : l’équipe de France. « Ça use. Puis avec le temps, ensuite, j’ai pris du recul sur tout ça, cela a moins d’emprise sur moi désormais, je suis plus relâché ».