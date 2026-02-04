Ce grand nom du foot français a pris «dix ans» à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso, Marcelino, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. En l’espace de cinq ans, six entraîneurs se sont succédés à l’Olympique de Marseille. Une instabilité sur le banc de touche qui en dit long sur les déboires du club au niveau des résultats, mais qui est symptomatique de la difficulté du poste. Sous Frank McCourt, seul un coach est resté presque trois saisons, une éternité si l’on se fie à un technicien passé avant le début du Champions Project à l’OM.

A l’OM, les entraîneurs viennent et ne s’éternisent pas pour autant pour la plupart. La faute à l’atmosphère pesante qui plane autour du club. Comme Thierry Henry l’a dernièrement révélé sur le plateau de CBS Sports, la ville vit pour l’Olympique de Marseille. Les 60 000 personnes qui se rendent au Vélodrome vont donner le ton. Qu’elles soient contentes ou non, leurs sentiments seront déployés dans l’enceinte du club phocéen, Rod Fanni a confirmé cette analyse sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme mardi soir. Ce qui laisse des traces sur les entraîneurs qui gèrent l’équipe première de l’OM tant émotionnellement que physiquement.

«En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans» Invité à s’exprimer pendant la 3ème édition du festival du journalisme sportif à Laval, Didier Deschamps a évoqué son passage de trois saisons (entre 2009 et 2012) à l’Olympique de Marseille. Trois ans qui ont ressemblé à une décennie complète tant l’atmosphère est à part à l’OM. « Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi (rires). On passait d’un extrême à l’autre. Mais c’est parce qu’il y a beaucoup de mistral qui y fait tourner les girouettes (rires). En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans ».