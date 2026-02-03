«Il ne manquerait plus que ça» : Kylian Mbappé a un défaut que Didier Deschamps adore

Pierrick Levallet

En très grande forme avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n’échappe toutefois pas à certaines critiques. Quelques défauts du capitaine de l’équipe de France sont notamment pointés du doigt. Didier Deschamps n’a toutefois pas manqué de défendre son joueur vedette. Le sélectionneur des Bleus apprécie notamment un détail dans la mentalité de l’attaquant de 27 ans.

Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid depuis le début de saison. Avec 37 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans est sans aucun doute le meilleur joueur du club madrilène. Cela n’empêche toutefois pas le capitaine de l’équipe de France de faire l’objet de certaines critiques. Didier Deschamps a donc tenu à défendre son joueur vedette en indiquant qu’il adorait l’un des défauts du champion du monde 2018.

Didier Deschamps qui profite d’une question sur Kylian Mbappé pour défendre son capitaine. Très intéressant à l’occasion du @FestivalJS2025 ! pic.twitter.com/q3MWnANVay — Ambre (@AmbreGodillon) February 3, 2026

«Si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match...» « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a expliqué le sélectionneur des Bleus au Festival du journalisme sportif.