Daniel Riolo : Son coup de gueule sur McDo et les kebabs à l’antenne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Célèbre journaliste de RMC et visage de l’After Foot diffusée chaque soir, Daniel Riolo a également l’occasion de partager son avis sur des sujets de société dans l’émission Estelle Midi. Mardi, la grande gueule du foot est notamment revenu sur l’implantation de nombreux restaurants McDonald’s dans les compagnes françaises.

Présent chaque soir au micro de RMC pour l’After Foot, qui fête ses 20 ans d’existence en 2026, Daniel Riolo intervient également régulièrement dans Estelle Midi, le talk-show d'opinions et de débats de la mi-journée sur la même antenne. L’occasion pour le journaliste spécialisé dans le football, qui n’a pas la langue dans sa poche, de prendre position sur des sujets d’actualité, comme ce fut le cas mardi, lorsqu’Estelle Denis et sa bande sont revenus sur la volonté de l’enseigne McDonald's de s'implanter dans les campagnes françaises.

🍔 McDo s'installe dans les villages : chance ou catastrophe ?



🎙️ @DanielRiolo : "La France, c'est le pays du McDo"#EstelleMidi pic.twitter.com/wRanGp1FJy — Estelle Midi (@EstelleMidi) February 2, 2026

« La France est devenue forcément le pays du McDo et du kebab pour les jeunes » « Un McDo à moins de 20 minutes de chez soi », telle est la volonté du géant du fast-food, une stratégie qui inquiètent certaines mairies et de nombreux restaurateurs. Daniel Riolo, quant à lui, dresse un constat. « La France est devenue forcément le pays du McDo et du kebab pour les jeunes. C’est le pays du McDo. Voilà, a expliqué le journaliste sportif dans Estelle Midi. Pourquoi cette espèce de fatalité ? Mais alors dans les autres pays, pourquoi il n’y en a pas autant ? Ils sont tous plus cons que nous ou… ? C’est toujours pareil, quand il se passe un truc en France et que c’est notre spécificité, je me demande pourquoi. »