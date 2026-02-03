«On ne se sent pas bien» : La maladie qui frappe deux joueurs de France 98 !

En 1998, avec Zinedine Zidane et compagnie, Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu ont fait vibrer tout un pays en remportant la Coupe du monde avec l'équipe de France. Cela fait maintenant plusieurs années maintenant qu'ils ont pris leur retraite sportive, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté la pratique du sport. Et pour cause, Leboeuf et Lizarazu en ont besoin à cause d'une maladie.
La carrière de sportif professionnel est aujourd'hui bien loin pour Frank Leboeuf. Ancien joueur de l'équipe de France, de Chelsea ou encore de l'OM, le champion du monde 98 est depuis plusieurs années maintenant comédien. Une reconversion réussie pour Leboeuf, mais le sport ne l'a pas vraiment quitté. En effet, voilà qu'il pratique aujourd'hui encore quotidiennement, au même titre que Bixente Lizarazu. Et pour cause...
« Je souffre de bigorexie »
Pour Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu, faire du sport est un besoin. La raison ? Une maladie nommée la bigorexie. Le champion du monde 98 aujourd'hui comédien s'est exprimé sur le sujet à l'occasion de son passage récent au micro d'Europe 1. C'est ainsi qu'il a expliqué : « Je souffre de bigorexie, comme mon ami (Bixente) Lizarazu. On a besoin de faire du sport, sinon on ne se sent pas bien. Il y a certains degrés. Liza, il est complètement… Il a besoin de faire trois, quatre heures par jour. Moi, c’est au moins une heure ».
« De la musculation, mais surtout du cardio, sur tapis »
« De la musculation, mais surtout du cardio, sur tapis. Je marche. Parce que courir, ça fait mal aux genoux, ça fait mal au dos, ça fait mal aux chevilles. Donc marcher rapidement, je fais du 6-7 km/h en marchant. Ça permet de se préserver au niveau jointures. Avec 2% de montée, c’est efficace pour perdre du gras. Entre 120 et 140 pulsations à la minute si on veut perdre du gras », a poursuivi Frank Leboeuf sur sa nécessité de faire du sport.