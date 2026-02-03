«On ne se sent pas bien» : La maladie qui frappe deux joueurs de France 98 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1998, avec Zinedine Zidane et compagnie, Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu ont fait vibrer tout un pays en remportant la Coupe du monde avec l'équipe de France. Cela fait maintenant plusieurs années maintenant qu'ils ont pris leur retraite sportive, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté la pratique du sport. Et pour cause, Leboeuf et Lizarazu en ont besoin à cause d'une maladie.

La carrière de sportif professionnel est aujourd'hui bien loin pour Frank Leboeuf. Ancien joueur de l'équipe de France, de Chelsea ou encore de l'OM, le champion du monde 98 est depuis plusieurs années maintenant comédien. Une reconversion réussie pour Leboeuf, mais le sport ne l'a pas vraiment quitté. En effet, voilà qu'il pratique aujourd'hui encore quotidiennement, au même titre que Bixente Lizarazu. Et pour cause...

« Je souffre de bigorexie » Pour Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu, faire du sport est un besoin. La raison ? Une maladie nommée la bigorexie. Le champion du monde 98 aujourd'hui comédien s'est exprimé sur le sujet à l'occasion de son passage récent au micro d'Europe 1. C'est ainsi qu'il a expliqué : « Je souffre de bigorexie, comme mon ami (Bixente) Lizarazu. On a besoin de faire du sport, sinon on ne se sent pas bien. Il y a certains degrés. Liza, il est complètement… Il a besoin de faire trois, quatre heures par jour. Moi, c’est au moins une heure ».