«Il est juste parfait» : Ce joueur qui a conquis Zidane

La perfection. Voici un adjectif qui a pu être lié au nom de Zinedine Zidane pendant ses années de footballeur lorsqu'il touchait le ballon et décidait d'administrer un peu de sa magie si particulière pendant les matchs. Et pourtant, Zidane a croisé la route d'une personnalité qui l'est à ses yeux après avoir raccroché les crampons il y a 20 ans de cela. Explications.
La vie de Zinedine Zidane dans le monde du football est assez complète et riche. Des premiers pas à Cannes avant de se révéler à Bordeaux ainsi qu'en équipe de France, Zidane s'est envolé à la Juventus où il a pu côtoyé Alessandro Del Piero notamment pour ne citer que lui. Et ce, avant de rejoindre les Galactiques du Real Madrid en 2001 partageant son quotidien avec Ronaldo, Luis Figo ou encore David Beckham. Le tout, sans oublier l'équipe de France avec des stars telles que Thierry Henry, Patrick Vieira, Franck Ribéry, Fabien Barthez, Lilian Thuram et bien d'autres.
«Techniquement, il était très juste et ne perdait pas beaucoup de ballons»
Après sa vie de joueur, Zinedine Zidane a embrassé une carrière d'entraîneur principalement au Real Madrid où il a pu empiler les trophées avec trois Ligues des champions de suite entre 2016 et 2018 notamment. Au cœur de son animation merengue, Zidane a pu compter sur un joueur en particulier, le phénoménal Toni Kroos qui est inimitable à ses yeux. « Je pense que techniquement, il est juste... j'ai envie de dire parfait. Techniquement, il était très juste et ne perdait pas beaucoup de ballons ».
«J’adore regarder Toni s’entraîner»
Que ce soit en interview ou par le biais d'une participation au documentaire du champion du monde 2014 sorti en 2019 intitulé Kroos, Zinedine Zidane n'a jamais dissimulé son admiration envers le milieu de terrain allemand retraité depuis l'été 2024. Lorsqu'il était son entraîneur au Real Madrid, Zizou restait bouche bée devant son aisance et son intelligence de jeu. « J’adore regarder Toni s’entraîner. Ce sont des entraînements exceptionnels. Je ne dis pas ça comme ça. Je ne l’ai jamais vu perdre un ballon. Enfin, peut-être une fois. Son jeu est toujours élégant et efficace. Il n’est jamais dans un mauvais jour. Il aime le football et il veut toujours jouer, je pense que c’est quelque chose qui nous unit, il aime le football, c’est ce qui vient en premier pour moi. Gagner aussi, mais jouer en premier, nous sommes pareils pour ça ». Le maestro idole de toute une génération a été conquis par celui qui est considéré comme l'un des milieux de terrain les plus complets de la sienne.