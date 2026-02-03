«Il est juste parfait» : Ce joueur qui a conquis Zidane

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La perfection. Voici un adjectif qui a pu être lié au nom de Zinedine Zidane pendant ses années de footballeur lorsqu'il touchait le ballon et décidait d'administrer un peu de sa magie si particulière pendant les matchs. Et pourtant, Zidane a croisé la route d'une personnalité qui l'est à ses yeux après avoir raccroché les crampons il y a 20 ans de cela. Explications.

La vie de Zinedine Zidane dans le monde du football est assez complète et riche. Des premiers pas à Cannes avant de se révéler à Bordeaux ainsi qu'en équipe de France, Zidane s'est envolé à la Juventus où il a pu côtoyé Alessandro Del Piero notamment pour ne citer que lui. Et ce, avant de rejoindre les Galactiques du Real Madrid en 2001 partageant son quotidien avec Ronaldo, Luis Figo ou encore David Beckham. Le tout, sans oublier l'équipe de France avec des stars telles que Thierry Henry, Patrick Vieira, Franck Ribéry, Fabien Barthez, Lilian Thuram et bien d'autres.

ANTONIO CASSANO: “My story at Real Madrid started well. When Real Madrid signed me, it was to replace Luís Figo and Owen, two Ballon d'Or winners. That meant I was someone important. A 23-year-old player. There, I met two of the best players: Zinedine Zidane and Ronaldo Nazário,… pic.twitter.com/oRok7uiYQ1 — The Footy Section (@FTBLsection) February 2, 2026

«Techniquement, il était très juste et ne perdait pas beaucoup de ballons» Après sa vie de joueur, Zinedine Zidane a embrassé une carrière d'entraîneur principalement au Real Madrid où il a pu empiler les trophées avec trois Ligues des champions de suite entre 2016 et 2018 notamment. Au cœur de son animation merengue, Zidane a pu compter sur un joueur en particulier, le phénoménal Toni Kroos qui est inimitable à ses yeux. « Je pense que techniquement, il est juste... j'ai envie de dire parfait. Techniquement, il était très juste et ne perdait pas beaucoup de ballons ».