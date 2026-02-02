Zidane a quitté ses fonctions sans laisser le choix : «J’arrête»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du Real Madrid à l'été 2021 alors qu'il y occupait la fonction d'entraîneur de l'équipe première pour la seconde fois, Zinedine Zidane était arrivé à saturation et avait besoin d'un break avant de reprendre le fil de sa carrière. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France s'est longuement confié à ce sujet en interview en 2022.

Libre de tout contrat depuis juin 2021, date à laquelle il avait terminé son second passage sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane devrait reprendre du services dans les mois à venir. Il est en effet considéré comme le grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, avec une passation de pouvoirs qui se fera après la Coupe du Monde 2026. Mais ces cinq dernières années, Zidane avait besoin de faire un break comme il l'a confié en juin 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Je ne voulais plus faire ça » « Je suis un instinctif, je n’aime pas les choses figées, dire demain, je ferai ceci ou cela. Non. Par exemple, j’étais entraîneur. Je ne voulais plus faire ça tout le temps, donc, j’ai dit : “J’arrête.” Et je reprendrai quand je reprendrai. J’aime bien cette idée-là de la vie, de ma vie. Je fais ce que je sens quand je le sens. Et là, tu ne te trompes pas. Si tu écoutes trop, qu’on te dit trop de choses autour de toi, tu cogites et il y a des chances que tu te plantes », indiquait Zinedine Zidane, qui a donc soudainement souhaité mettre sa carrière d'entraîneur entre parenthèses en 2021 et avait donc quitté le Real Madrid sans trop laisser le choix.