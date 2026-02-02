Didier Deschamps se déplace à un rendez-vous organisé pour Zinedine Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il ne reste plus que quelques mois à Didier Deschamps pour profiter de son poste de sélectionneur de l'équipe de France. En effet, le champion du monde 1998 a d'ores-et-déjà annoncé qu'il ne serait plus sur le banc des Bleus à l'issue de la prochaine Coupe du monde. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est l'immense favori. Et ce dernier pourrait d'ailleurs être très intéressé par le prochain déplacement de Didier Deschamps.

Didier Deschamps l'a officialisé il y a plusieurs mois déjà, il cédera sa place sur le banc de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord à partir du 11 juin. Une révolution pour les Bleus puisque Deschamps était sélectionneur depuis 2012 et passera donc la main à son successeur après 14 ans à la tête de l'équipe de France. Le nom de son remplaçant n'est pas officiellement connu, mais Zinedine Zidane est évidemment l'immense favori, il semble même être l'unique candidat.

Tirage au sort lundi à... Bruxelles de la Nations League ! pic.twitter.com/QaLlxlo8Z0 — Data sport Belge (@Huart8Huart) January 27, 2026

Le prochain rendez-vous de Deschamps va concerner Zidane ? Par conséquent, le Ballon d'Or 1998 sera probablement aux premières loges pour suivre le prochain rendez-vous de Didier Deschamps. Et pour cause, le sélectionneur actuel de l'équipe de France sera présent à Bruxelles le jeudi 12 février prochain pour assister tirage au sort de la Ligue des Nations 2026-2027. Une compétition pour laquelle il ne sera plus le sélectionneur des Bleus puisque les premiers matches de la compétition auront lieu en septembre prochain, les quatre premières journées se dérouleront du 24 septembre au 6 octobre 2026.