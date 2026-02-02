Didier Deschamps se déplace à un rendez-vous organisé pour Zinedine Zidane !

Il ne reste plus que quelques mois à Didier Deschamps pour profiter de son poste de sélectionneur de l'équipe de France. En effet, le champion du monde 1998 a d'ores-et-déjà annoncé qu'il ne serait plus sur le banc des Bleus à l'issue de la prochaine Coupe du monde. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est l'immense favori. Et ce dernier pourrait d'ailleurs être très intéressé par le prochain déplacement de Didier Deschamps.
Didier Deschamps l'a officialisé il y a plusieurs mois déjà, il cédera sa place sur le banc de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord à partir du 11 juin. Une révolution pour les Bleus puisque Deschamps était sélectionneur depuis 2012 et passera donc la main à son successeur après 14 ans à la tête de l'équipe de France. Le nom de son remplaçant n'est pas officiellement connu, mais Zinedine Zidane est évidemment l'immense favori, il semble même être l'unique candidat.
Le prochain rendez-vous de Deschamps va concerner Zidane ?
Par conséquent, le Ballon d'Or 1998 sera probablement aux premières loges pour suivre le prochain rendez-vous de Didier Deschamps. Et pour cause, le sélectionneur actuel de l'équipe de France sera présent à Bruxelles le jeudi 12 février prochain pour assister tirage au sort de la Ligue des Nations 2026-2027. Une compétition pour laquelle il ne sera plus le sélectionneur des Bleus puisque les premiers matches de la compétition auront lieu en septembre prochain, les quatre premières journées se dérouleront du 24 septembre au 6 octobre 2026.
Le tirage au sort de la Ligue des Nations aura lieu le 12 février
En revanche, Zinedine Zidane devrait être particulièrement attentif au groupe dont héritera l'équipe de France. Le Ballon d'Or 1998 sera très probablement sur le banc des Bleus pour le début de la Ligue des Nations, et cela pourrait même être les premiers matches de Zizou dans la peau du sélectionneur puisque la phase de ligues constituée de six journées sera disputée du 24 septembre au 17 novembre. Placée dans le chapeau 1 en compagnie du Portugal, de l'Espagne et de l'Allemagne, l'équipe de France devrait toutefois affronter plusieurs grandes nations au sein de la Ligue A de la Ligue des Nations puisque l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Croatie composent le chapeau 2 tandis que le chapeau 3 (Serbie, Belgique, Angleterre, Norvège) et le chapeau 4 (Pays de Galles, République tchèque, Grèce, Turquie) ont également fière allure. Zinedine Zidane aura donc surement du lourd pour lancer sa carrière de sélectionneur.