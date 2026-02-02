«J’avais le choix» : Il refuse l’équipe de France pour un autre pays et s’explique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l’histoire du football français, de nombreux joueurs ont eu le choix entre les Bleus et une autre sélection grâce à aux origines de leurs parents. C’est le cas d’un ancien joueur de l’OM qui explique les raisons pour lesquelles il n’a pas joué en équipe de France.

Présenté comme un défenseur prometteur de championnat de France lorsqu’il fait ses débuts avec Le Havre, Souleymane Diawara aurait pu imaginer une carrière en Bleus. Il est d’ailleurs convoqué avec les A’ l’antichambre de l’équipe de France en 2002. Mais au même moment, le Sénégal, pays dont il est originaire, réalise une magnifique Coupe du monde. Il choisit donc de rejoindre les Lions de la Terranga avec lesquels il connaîtra 48 sélections. Une décision sur laquelle il s’est longuement confié.

«Je me suis dit pourquoi pas un jour l’Equipe de France ou l’équipe du Sénégal» « Si la sélection était un rêve de gosse ? Rêve de gosse, je ne dirais pas rêve de gosse, mais quand j’ai signé mon premier contrat professionnel, je me suis dit pourquoi pas un jour l’Equipe de France ou l’équipe du Sénégal. Mais c’est vrai qu’après la Coupe du Monde 2002, où l’équipe du Sénégal a fait un excellent parcours, où c’était l’euphorie, j’ai eu la chance d’être appelé par l’adjoint qui était Amara Traoré, qui était l’adjoint de Bruno Metsu, paix à son âme. J’avais le choix entre l’Equipe de France A’ et l’équipe nationale du Sénégal. L’Equipe de France A’ m’a appelé en premier, et j’en ai parlé avec Jean-François Domergue, que tu connais très bien. Il était en train de me convaincre pour que j’aille avec l’Equipe de France A’. Mais pour moi, l’Equipe de France A’ c’est un match tous les ans, je crois, je ne sais même plus si ça existe encore (sourire) », confie-t-il pour Le Studio des Légendes sur Europe 1 avant de poursuivre.