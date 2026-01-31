Equipe de France : Zidane arrive pour lui prendre sa place ? Une vieille déclaration de Deschamps ressurgit...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va boucler un chapitre long de quatorze ans avec un seul et unique sélectionneur : Didier Deschamps. Aux Etats-Unis, le champion du monde 98 et 2018 disputera son ultime Coupe du monde à la tête des Bleus avant de céder sa place... à Zinedine Zidane ? C'est la tendance du moment que Deschamps avait déjà commentée en direct... il y a quatre ans !

Personne n'est resté aussi longtemps en poste sur le banc de touche de l' équipe de France . Son prédécesseur Laurent Blanc n'avait tenu que deux années lorsque Raymond Domenech a eu un mandat de 6 ans qui s'est soldé par un fiasco à Knysna en Afrique du sud pour la Coupe du monde 2010. Pour sa part, Didier Deschamps va boucler sa quatorzième année sur le banc de touche des Bleus avec un Mondial en Amérique du nord entre le 11 juin et le 19 juillet. Et puis son histoire avec l 'équipe de France prendra fin comme il l'assurait lors d'une apparition sur un journal télévisé pour la première fois en janvier 2025 dans le cadre de l'Opération Pièces Jaunes.

«Quelqu'un prendra ma place, ce sera Zizou, un autre»

Au terme de son contrat avec la Fédération française de football signé début 2023, Didier Deschamps laissera le poste de sélectionneur vacant. Mais pas pour longtemps puisqu'il semblerait que les négociations entre le président de la FFF Philippe Diallo et Zinedine Zidane aient déjà débuté comme le journaliste Fabrizio Romano ou encore Foot Mercato l'ont tous deux fait savoir ces derniers temps.

Une succession somme toute logique au vu de l'aura de Zidane en France et pour ses performances avec les Bleus en tant que joueur renforcées par ses résultats d'entraîneur avec le Real Madrid entre 2016 et 2018 puis de 2019 à 2021. En décembre 2021, alors que Zidane était libre depuis quelques mois seulement, Didier Deschamps était l'invité de Rothen s'enflamme, émission de RMC. Sur la fréquence de la radio, Jérôme Rothen invitait déjà le sélectionneur à s'exprimer sur sa succession. « On parle souvent de ton éventuel successeur si jamais tu t'en vas, on parle de Zinedine Zidane ».

Une question devant laquelle Didier Deschamps ne s'est pas défilé. Au contraire. « Oui, il y en aura un, que ce soit Zizou ou un autre. C'est l'idéal ? Oh, je ne sais pas (il souffle). Ce n'est pas à moi de dire ça. J'ai pris la place de Laurent (ndlr Blanc). Quelqu'un prendra ma place, ce sera Zizou, un autre. Je ne sais pas quand ni qui. Si j'aimerais que ce soit lui ? Je n'ai pas à aimer, ce n'est pas le fait que j'aime ou non. Il faut que les conditions soient réunies ».