Nouveau maillot pour l’équipe de France : Ce n'est pas du tout ce que l'on aurait imaginé pour Mbappé et ses coéquipiers !

Cet été, Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l’équipe de France s’en iront pour les États-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde 2026. Si les Bleus de Didier Deschamps arboreront leur traditionnel maillot bleu en premier maillot, la France disposera également d’une tunique à la couleur pour le moins étrange. Explications.

L’équipe de France est attendue au tournant. Vainqueurs en 2018 et finalistes malheureux en 2022, les Bleus auront une nouvelle occasion l’été prochain d’aller chercher une troisième étoile. Kylian Mbappé, Didier Deschamps, et tout le groupe français se rendra ainsi aux États-Unis dès la fin de saison 2025-2026 afin de préparer au mieux la compétition que toute une nation attend avec impatience.

Les Bleus attendus au tournant aux États-Unis Forcément, l’attente est de mise pour ce nouveau mondial. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus, beaucoup espèrent un succès français en Amérique. Et une chose est sûre, l’équipe de France semble particulièrement bien armée, notamment sur le plan offensif, avec la présence de joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, ou encore Désiré Doué et Hugo Ekitiké. En plus de la liste du sélectionneur, le jeu de maillots qu’arboreront les Bleus pour ce tournoi est extrêmement attendu.