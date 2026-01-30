«Regarde-nous…», le souvenir ému de Mbappé avec Dembélé en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont liés d’amitié bien avant de vivre leurs premières capes en équipe de France A au cours de la saison 2016/2017. Au moment d’évoquer un souvenir qui l’a particulièrement ému, le capitaine de l’équipe de France reconnaissait il y a quelques années avoir été proche d’être submergé par l’émotion grâce à une tout autre expérience aux côtés de Dembélé.

Entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, la « bromance » dure depuis des années. Bien qu’ils aient un an d’écart, les deux joueurs de l’équipe de France et coéquipiers au PSG le temps d’une saison étaient dans le même circuit chez les jeunes, l’un au Stade Rennais, l’autre à l’AS Monaco. Ils se connaissent depuis un long moment et ont pu vivre une de leurs premières fois ensemble. Et pas n’importe laquelle.

«Vous la vivez comme un enfant» Le 16 juin 2018, l’équipe de France lançait sa Coupe du monde en Russie avec un match face à l’Australie. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient tous deux titularisés par Didier Deschamps à 19 ans et 21 ans. Une victoire poussive face aux Australiens (2-1), mais un souvenir qui restera marqué à jamais dans les mémoires des deux joueurs sacrés champions du monde quelques semaines plus tard. Pour The Players Tribune en 2020, l’actuel capitaine des Bleus se remémorait ce sentiment incroyable au moment de vivre un rêve de gosse avec Ousmane Dembélé. « Vous savez, vous ne vivez pas une Coupe du Monde comme une personne. Vous la vivez comme un enfant. De tous les souvenirs, celui que je n’oublierai jamais c’est quand nous attendions dans le tunnel avant le premier match contre l’Australie, prêts à entrer sur le terrain. C’est là que j’ai réalisé ce que j’étais en train de vivre. J’ai regardé vers Ousmane Dembélé et on s’est sourit en secouant nos têtes. J’ai dit, “Regarde-nous. Le gamin d’Evreux. Et le gamin de Bondy. On joue la Coupe du Monde.” Il m’a dit, “Je te jure, c’est incroyable.” ».