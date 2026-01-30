«Zizou se chargera de le faire venir» : Un ami de Zidane annonce son premier coup avec l'équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rien n'est officiel pour le moment, mais il s'agit d'un secret de Polichinelle. Zinedine Zidane devrait bien devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. Il succédera à Didier Deschamps, 14 ans après sa nomination. Et l'un de ses amis croit savoir quel joueur pourrait être la première surprise de Zizou.

Il faudra encore faire preuve d'un peu de patience avant l'officialisation de la nomination de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France. Philippe Diallo a effectivement annoncé que le nom du successeur de Didier Deschamps serait donné après la Coupe du monde en juillet prochain. Et Zizou est l'immense favori. A tel point que son grand ami Christophe Dugarry se projette déjà en annonçant une surprise dans les premières listes du Ballon d'Or 1998.

Dugarry annonce une surprise pour la première liste de Zizou ? « Kroupi c’est un bon joueur sincèrement, mais encore jeune. Il a 19 ans, c’est pour la prochaine Coupe du Monde. Pour l’instant il y a autre chose, il y a mieux, faut qu’il joue à un meilleur niveau. Cette équipe de Bournemouth, très bien elle fait le travail… Très bon joueur, un avenir à surveiller, pourquoi pas dans un avenir très proche. Peut-être que Zizou s’occupera de le faire venir », confie-t-il sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.

