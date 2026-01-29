Zidane en équipe de France : L'info confirmée par l'un de ses meilleurs amis ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un secret de Polichinelle, mais rien n'est officiel pour le moment. En effet, tout indique que Zinedine Zidane succèdera à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du nord l'été prochain. Et tout semble tellement écrit, qu'un ami de Zizou vend la mèche.

L'été prochain, l'équipe de France connaître une petite révolution. En effet, Didier Deschamps a d'ores-et-déjà acté le fait qu'il ne prolongerait pas son contrat avec la FFF et qu'il quittera donc son poste de sélectionneur, 14 ans après son arrivée. Le nom de son remplaçant n'est en revanche pas connu et Philippe Diallo a récemment laissé entendre qu'il faudrait faire preuve de patience. « Il faudra attendre après pour connaître le nom de son successeur », assurait le président de la Fédération dans les colonnes de Ouest-France. Cependant, l'identité du futur sélectionneur de l'équipe de France n'est pas réellement entourée d'une suspens insoutenable. Il devrait bien s'agir de Zinedine Zidane. Et Christophe Dugarry, qui est l'un des meilleurs amis de Zizou a même vendu la mèche.

Dugarry vend la mèche pour Zidane ? En effet, au micro de Rothen s'enflamme, Christophe Dugarry a été invité à réagir à la liste de l'équipe de France que Jérôme Rothen a proposée. L'ancien joueur du PSG donne notamment un nom surprise à savoir celui de Junior Eli Kroupi. Trop tôt pour Dugarry qui plutôt... Zinedine Zidane le convoquer. « Je trouve que ce n’est pas sérieux tout ça… (rires). Non je plaisante. Kroupi c’est un bon joueur sincèrement, mais encore jeune. Il a 19 ans, c’est pour la prochaine Coupe du Monde. Pour l’instant il y a autre chose, il y a mieux, faut qu’il joue à un meilleur niveau. Cette équipe de Bournemouth, très bien elle fait le travail… Très bon joueur, un avenir à surveiller, pourquoi pas dans un avenir très proche. Peut-être que Zizou s’occupera de le faire venir », confie-t-il sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.

🏆🇫🇷 @RothenJerome dévoile sa première liste des 26 pour la Coupe du monde 2026 !



👀 Qu'en pensez-vous ? pic.twitter.com/KxWEVDW5SC — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 26, 2026