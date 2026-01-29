Succession de Deschamps : Zinedine Zidane va encore devoir attendre

Dans un peu plus de six mois, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Un énorme changement pour celui qui était arrivé à la tête des Bleus en 2012. Son successeur sera selon toute vraisemblance Zinedine Zidane. Mais avant une possible officialisation, il va falloir patienter.
C'est officiel depuis quelques mois, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France 14 ans après son arrivée. L'immense favori pour le remplacer se nomme Zinedine Zidane, qui est même l'unique candidat à la succession de son ancien coéquipier. Cependant, la date de sa nomination officielle reste incertaine, mais Philippe Diallo, président de la FFF, a donné un premier indice.
Philippe Diallo fait le point sur la succession de Deschamps
« Didier Deschamps va être à la tête de l’équipe de France pour la 14e année, avec un palmarès qui me conduit à dire que c’est le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France. J’ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaître le nom de son successeur. Si je l’annonce aujourd’hui, vous iriez voir le nouveau sélectionneur avant le Mondial pour lui demander ce qu’il pense de la liste par Didier Deschamps, s’il en aurait fait une autre, s’il jouerait de la même manière… Ça nuirait à la sérénité de l’équipe de France », confie-t-il dans les colonnes de Ouest-France.
«La Fédération sera prête»
Quoi qu'il en soit, Philippe Diallo promet que la FFF travaille sereinement pour l'annonce de son futur sélectionneur : « La Fédération sera prête. Ça veut dire qu’évidemment, il faut anticiper. Et donc, ça veut dire que la fédération réfléchit, prend des contacts pour qu’elle puisse, lorsque le moment sera venu, présenter non seulement le successeur, mais l’organisation de l’équipe de France qui sera amenée à prendre la succession lourde de Didier Deschamps et de son staff. » Par conséquent, il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience afin de découvrir l'officialisation de Zinedine Zidane.