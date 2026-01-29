Succession de Deschamps : Zinedine Zidane va encore devoir attendre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un peu plus de six mois, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Un énorme changement pour celui qui était arrivé à la tête des Bleus en 2012. Son successeur sera selon toute vraisemblance Zinedine Zidane. Mais avant une possible officialisation, il va falloir patienter.

C'est officiel depuis quelques mois, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France 14 ans après son arrivée. L'immense favori pour le remplacer se nomme Zinedine Zidane, qui est même l'unique candidat à la succession de son ancien coéquipier. Cependant, la date de sa nomination officielle reste incertaine, mais Philippe Diallo, président de la FFF, a donné un premier indice.

Philippe Diallo fait le point sur la succession de Deschamps « Didier Deschamps va être à la tête de l’équipe de France pour la 14e année, avec un palmarès qui me conduit à dire que c’est le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France. J’ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaître le nom de son successeur. Si je l’annonce aujourd’hui, vous iriez voir le nouveau sélectionneur avant le Mondial pour lui demander ce qu’il pense de la liste par Didier Deschamps, s’il en aurait fait une autre, s’il jouerait de la même manière… Ça nuirait à la sérénité de l’équipe de France », confie-t-il dans les colonnes de Ouest-France.