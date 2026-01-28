Les sifflets à cause de Benzema : Un grand nom de l'équipe de France vide son sac

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Karim Benzema et l'équipe de France, c'est une histoire mouvementée et animée de multiples rebondissements au fil des années. Que ce soit sa relation avec le sélectionneur Didier Deschamps ou bien son exclusion du groupe Bleu en raison de l'affaire de la sextape, Benzema n'a pas connu une carrière internationale de tout repos. Et un joueur en particulier en a pâti.

Entre la fin de l'année 2015 et le début de l'été 2021, Karim Benzema restait à Valdebebas pendant les trêves internationales et les compétitions des sélections. Et ce, en raison de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena dans laquelle son nom avait été cité. Résultat : la Fédération française de football l'avait mis de côté pendant ces années en question, incitant le sélectionneur Didier Deschamps à compter sur un autre attaquant.

«Quand je sors, il y a une partie du public qui me siffle» Et cet homme fut Olivier Giroud, qui demeure à ce jour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec ses 57 réalisations en 137 sélections. Aujourd'hui retraité international, et ce depuis la fin de l'Euro 2024, le champion du monde 2018 est revenu pour beIN SPORTS sur un épisode qui fut particulièrement douloureux à ses yeux, datant du 30 mai 2016 lors d'un match amical entre les Bleus et le Cameroun à Nantes (3-2). « Le moment le plus difficile de ma carrière ? Je dirais avant l'Euro 2016 quand je marque un but à Nantes sur une jolie passe de Paul Pogba. Il met une passe tendue enroulée au deuxième poteau sans regarder limite. Il sait que je suis là. Et après je la reprends de l'intérieur du pied. C'était un super but. Et quand je sors, il y a une partie du public qui me siffle ».