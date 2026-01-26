Karim Benzema : L'escapade amoureuse à Paris !

Karim Benzema et Lyna Khoudri se sont mariés en Corse le 8 juillet dernier. Quelques mois après la cérémonie, le couple s'est offert une petite escapade en amoureux à Paris. En effet, Karim Benzema a posté des clichés de sa épouse et lui lors de leur passage dans la capitale française à la mi-décembre.
Formé à l'OL, Karim Benzema a explosé aux yeux du monde à Lyon. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid. En effet, le club merengue a payé le prix fort pour arracher Karim Benzema aux Gones. Plus précisément, la Maison-Blanche a déboursé environ 35M€ pour s'attacher les services de l'ancien international français lors de l'été 2009.
Karim Benzema : La visite à Paris avec Lyna Khoudri
Alors que le Real Madrid est le club de ses rêves, Karim Benzema a fait tout son possible pour y rester le plus longtemps possible. Et ce n'est qu'après 14 années de bons et loyaux services à la Maison-Blanche que le buteur de 38 ans a songé à l'idée d'aller voir ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2023, Karim Benzema s'est laissé tenter par une nouvelle aventure. En effet, le Ballon d'Or 2022 s'est envolé vers l'Arabie Saoudite, et ce, pour s'engager en faveur d'Al Ittihad, où il a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Mais qu'en est-il de sa vie privée ?
Karim Benzema a posté des photos de son séjour à Paris
Ayant trouvé l'amour, Karim Benzema s'est marié le 8 juillet dernier. En effet, le footballeur français a dit oui à Lyna Khoudri en Corse. Et cinq mois plus tard, le couple de jeunes mariés a rejoint la France pour une escapade amoureuse. Sur son compte Instagram, Karim Benzema a partagé quelques clichés de son passage à Paris avec l'actrice Lyna Khoudri. Des photos postées le 15 décembre sur le réseau social.