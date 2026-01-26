Benzema : L'invitation surprise d'un joueur de l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après l'OL et le Real Madrid, un retour sur le Vieux Continent au programme pour Karim Benzema ? L'international français aux 97 sélections a reçu un message d'un membre de l'équipe de France de Didier Deschamps par la presse italienne. Sa nature est simple : l'inviter à le rejoindre au sein du club de Serie A dans lequel il évolue. Rien que ça...

A l'occasion d'une longue interview accordée à L'Equipe il y a quelques semaines, Karim Benzema refusait de fermer la porte à double tour au sujet d'un éventuel retour en équipe de France à l'avenir. Et ce, bien qu'il ait annoncé la fin de son histoire tricolore dans la foulée de la Coupe du monde 2022 au Qatar. A 38 ans, Benzema est au crépuscule de sa carrière qu'il termine en Arabie saoudite à l'instant T.

«Benzema ferait la différence à la Juventus» Néanmoins, son contrat à Al-Ittihad expirera le 30 juin prochain. Et si un retour en Europe était possible pour le Ballon d'or 2022 qui a fait les beaux jours du Real Madrid pendant quatorze ans ? Milieu de terrain de la Juventus et de l'équipe de France, Khephren Thuram s'est montré ouvert à cette possibilité au détour d'une discussion avec le réputé journal italien de La Gazzetta dello Sport. « Le football est en pleine mutation, les champions atteignent désormais l'âge de 40 ans. Benzema a 38 ans, mais il est intelligent, sait marquer des buts et a remporté un Ballon d'or : il ferait la différence à la Juventus, en Serie A et dans tous les tournois du monde. Benzema ferait la différence à la Juventus ».