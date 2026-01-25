Départ de Deschamps : L'annonce officielle pour l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le clap de fin approche pour Didier Deschamps. On arrive au terme d'une collaboration de 14 ans entre le champion du monde 98 et l'équipe de France. Une relation pour laquelle l'entraîneur a annoncé mettre un terme une fois la Coupe du monde 2026 terminée (11 juin - 19 juillet). En pleines négociations avec Zinedine Zidane pour sa succession, Philippe Diallo a fait une annonce sur le départ de Deschamps et de son staff.

Le 5 décembre 2025 se déroulait le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde. Didier Deschamps et certains membres de son staff technique se trouvaient à sur place à Washington dans l'optique de prendre part à la cérémonie organisée par la FIFA pour l'évènement avec notamment les participations de l'humoriste américain Kevin Hart et le basketteur Shaquille O'Neal sur scène pour ce qui a officiellement lancé la dernière danse de Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus.

«Le camp de base est choisi. Ce sera à Boston» Le sélectionneur de l'équipe de France a déjà assuré qu'il ne resterait pas outre la durée actuelle de son contrat qui expirera une fois le Mondial 2026 terminé. Et alors que les discussions entre la Fédération française de football et Zinedine Zidane sembleraient avoir démarré dans le cadre de la succession de Didier Deschamps, le patron de la FFF a été lancé sur un tout autre sujet sur les antennes de beIN SPORTS samedi après-midi avant Rennes - Lorient (0-2). « Le départ de Deschamps aux Etats-Unis ? Le camp de base est choisi. Ce sera à Boston puisque ça va permettre à l'équipe de France d'être à proximité des lieux de matchs qu'elle va avoir. C'est un lieu qui va réunir toutes les conditions pour bien accueillir l'équipe de France pour un parcours qui commencera le 16 juin et qui ira le plus loin possible (sourire) ».