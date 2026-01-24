Bixente Lizarazu : Son coup de cœur pour une autre star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais consultant pour TF1, Bixente Lizarazu a marqué une génération avec ses coéquipiers de l’équipe de France en remportant la Coupe du monde 1998. Fan de sport, l’ancien latéral n’a pas seulement joué au football durant son enfance, de quoi lui permettre de se prendre d’affection pour un grand nom d’une autre discipline…

Sacré champion du monde en 1998 avec les autres joueurs de l’équipe de France de football, Bixente Lizarazu est devenu une star après cette épopée, au même titre que Fabien Barthez, Lilian Thuram, Marcel Desailly ou bien évidemment Zinedine Zidane. Les protégés d’Aimé Jacquet ont changé de dimension à l’époque suite cette finale remportée contre le Brésil, certains devenant même des idoles auprès de la jeune génération.

Le gros coup de cœur de Lizarazu Mais avant de devenir de célèbres footballeurs, la génération 98 a elle aussi été prise d’admiration pour des stars. En 2016, Bixente Lizarazu racontait dans les colonnes de L’Équipe sa passion pour Björn Borg, l'un des plus grands noms du tennis mondial. « Ma plus belle émotion de téléspectateur sportif ? Le tie-break du quatrième set de la finale de Wimbledon 1980, entre Borg et McEnroe. 18-16 pour l'Américain ! J'étais un fan absolu de Björn Borg. Et, finalement, il s'est imposé dans la cinquième manche », avait confié l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’OM.