Bixente Lizarazu : Son coup de cœur pour une autre star !

Désormais consultant pour TF1, Bixente Lizarazu a marqué une génération avec ses coéquipiers de l’équipe de France en remportant la Coupe du monde 1998. Fan de sport, l’ancien latéral n’a pas seulement joué au football durant son enfance, de quoi lui permettre de se prendre d’affection pour un grand nom d’une autre discipline…
Sacré champion du monde en 1998 avec les autres joueurs de l’équipe de France de football, Bixente Lizarazu est devenu une star après cette épopée, au même titre que Fabien Barthez, Lilian Thuram, Marcel Desailly ou bien évidemment Zinedine Zidane. Les protégés d’Aimé Jacquet ont changé de dimension à l’époque suite cette finale remportée contre le Brésil, certains devenant même des idoles auprès de la jeune génération.
Le gros coup de cœur de Lizarazu
Mais avant de devenir de célèbres footballeurs, la génération 98 a elle aussi été prise d’admiration pour des stars. En 2016, Bixente Lizarazu racontait dans les colonnes de L’Équipe sa passion pour Björn Borg, l'un des plus grands noms du tennis mondial. « Ma plus belle émotion de téléspectateur sportif ? Le tie-break du quatrième set de la finale de Wimbledon 1980, entre Borg et McEnroe. 18-16 pour l'Américain ! J'étais un fan absolu de Björn Borg. Et, finalement, il s'est imposé dans la cinquième manche », avait confié l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’OM.
« Je m'habillais en Fila comme lui »
« J'avais 10 ans. Je jouais au tennis et je copiais Borg. Je m'habillais en Fila comme lui, un bandeau dans les cheveux, revers à deux mains, collé sur la ligne de fond de court. Le mimétisme complet, ajoutait le compagnon de Claire Keim. Je faisais partie des meilleurs jeunes d'Aquitaine. Ce match, je l'ai regardé seul à la maison, à Hendaye. Aussitôt après, je suis parti jouer au tennis. Je faisais ça à chaque fois qu'il y avait un match de Borg à la télévision. Ma grand-mère m'avait même tricoté un pull sans manches comme le sien. Je regarde moins le tennis aujourd'hui. »