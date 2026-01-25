Karim Benzema, sujet sensible : Le clash entre deux légendes de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Karim Benzema a alimenté les débats durant de longues années en équipe de France étant donné qu'il avait totalement été mis de côté entre 2015 et 2021, et ce en dépit de résultats brillants sur la scène européenne avec son ancien club du Real Madrid. Et ce débat Benzema a d'ailleurs provoqué un clash entre deux anciens membres de l'équipe de France championne du Monde en 1998...

En froid durant de longues années avec Didier Deschamps qui s'était passé de ses services durant six longues années en équipe de France, Karim Benzema était pourtant considéré durant toute cette période comme l'un des numéros 9 les plus talentueux de la planète. Benzema a d'ailleurs empilé les victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid, et notamment en 2018, mais le sélectionneur des Bleus avait néanmoins refusé de le sélectionner pour la Coupe du Monde en Russie cet été-là.

Deschamps «prend en otage l’équipe de France» avec Benzema selon Dugarry Un choix qui avait fait bondir Christophe Dugarry, ancien coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France, mais fortement remonté contre sa gestion du cas Karim Benzema avant la Coupe du Monde 2018 en Russie : « Il faudra que Didier Deschamps aille très loin en Coupe du Monde. Parce qu’il faudra assumer son choix. Parce qu’on prend en otage l’équipe de France et c’est peut-être au détriment de l’intérêt collectif. Quand on a un avant-centre qui remporte quatre Ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu’il a mal parlé de Deschamps… », avait lâché Dugarry sur RMC. Et la réponse du sélectionneur ne s'était pas faite beaucoup attendre.