Karim Benzema est multi-millionnaire : Sa fortune en détail

Pierrick Levallet

Ballon d’Or 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema évolue en Arabie Saoudite depuis 2023. Grâce à son contrat juteux avec Al-Ittihad, l’attaquant de 38 ans est devenu l’un des joueurs les plus fortunés de la planète. L’ancien international français dispose d’une fortune incroyable puisqu’elle s’élèverait à plus de 400M€.

S’il est aujourd’hui en fin de carrière, Karim Benzema reste malgré tout l’un des joueurs les plus en vue médiatiquement parlant. L’ancien buteur du Real Madrid, sacré Ballon d’Or en 2022, évolue désormais à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. L’attaquant de 38 ans jouit d’un contrat plutôt juteux en Saudi Pro League, ce qui lui permet d’être l’un des joueurs les plus fortunés au monde.

Benzema : Une fortune à presque 500M€ Comme le rapporte Sportune, la fortune de Karim Benzema s’élèverait aux alentours de 461M€. Il s’agit du montant que le joueur formé à l’OL a glané depuis le début de sa carrière entre ses salaires, ses primes de performance et les contrats publicitaires liés à l’univers du football. Le buteur d’Al-Ittihad occupe même la cinquième place du classement des joueurs encore en activité ayant généré le plus de revenus footballistiques.