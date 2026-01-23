Jean-Marc Morandini : Le scandale relancé par Nelson Monfort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien journaliste de France Télévisions, Nelson Monfort est également un habitué des plateaux de CNews. Interrogé sur la condamnation de Jean-Marc Morandini, l'ancien acolyte de Philippe Candeloro a semblé très gêné, mais a toutefois trouvé des excuses à son confrère.

Condamné définitivement pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini a pourtant conservé sa place à l'antenne de CNews. Une décision qui a évidemment fait parler et qui suscite une vive polémique. Habitué aux passages sur la chaîne du groupe Bolloré, Nelson Monfort a relancé le scandale en défendant le journaliste.

Monfort défend Morandini « J’ai participé à ses émissions et ça se passait plutôt bien. Je pense qu’il faut séparer l’homme de l’œuvre. Je ne vais pas vous dire que ce qu’il a fait, c’est bien. Dans ma philosophie, je suis plutôt dans le pardon des offenses. C’est une situation très désagréable. Je n’y étais pas, et vous n’y étiez pas. Dans la Bible, on prêche le pardon des offenses. Et est-ce que c’est arrivé depuis ? Je ne pense pas », a-t-il confié au micro de Mediapart.