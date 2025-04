Danse avec les stars : Il balance sur Nelson Monfort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nelson Monfort, doyen de la 14e saison de "Danse avec les stars", a été le premier candidat à quitter l'émission de TF1. Invité du Buzz TV, Laurent Luyat n’a pas manqué de taquiner son ancien collègue de France Télévisions au moment d’évoquer son passage sur le parquet de DALS.

L’aventure "Danse avec les stars" n’aura pas duré longtemps pour Nelson Monfort. Doyen de la 14e saison du divertissement de TF1, le célèbre journaliste sportif de 72 ans a été le premier candidat éliminé. « Je pense que cela aurait pu durer un peu plus longtemps, et que les critères de sélection n'étaient pas que sur la technique », confiait-il récemment, dans un entretien accordé à Ici Paris. Ses deux prestations sur le parquet de DALS n’ont pas échappé à Laurent Luyat.

« Un danseur né », ironise Laurent Luyat

Ancien collègue de Nelson Monfort sur France Télévisions, le journaliste s’est montré taquin en évoquant ce passage furtif dans "Danse avec les stars". « Je l’ai vu, je l’ai trouvé remarquable. Un danseur né en fait », a ironisé Laurent Luyat sur le plateau du Buzz TV, avant de se montrer plus sérieux : « Après il a 72 ans, voilà, ce qu’il a fait déjà, c’est dur. Et je l’embrasse ».

« Nelson est irremplaçable »

Laurent Luyat a profité de son passage dans le Buzz TV pour faire le point sur la succession de Nelson Monfort à Roland-Garros. « Je pense personne. On aura Olivia Leray qui se baladait dans les allées, qui fera aussi des interviews à la sortie des courts, mais c’est vrai que sur le court central ou le court Suzanne-Lenglen, on gardait les interviews sur le court depuis quelques années, elles sont faites par un champion avec toutes les réactions du public quand l’athlète parle, a-t-il expliqué. C’est vrai que Nelson en faisait de moins en moins en fait, donc il ne sera pas véritablement remplacé, et Nelson est irremplaçable. »