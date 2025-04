 Transfert à 30M€ : L’ultimatum de l’OM

Alexis Brunet

Si l’on en croit les dernières informations sur le sujet, Luis Henrique vit sans doute ses derniers moments à l’OM. Le Brésilien devrait quitter le club phocéen cet été pour prendre la direction de l’Inter Milan (la somme de 30M€ est évoquée). Les dirigeants milanais et marseillais seraient actuellement en pleine négociation et les deux parties voudraient conclure l’affaire au plus vite pour différentes raisons.

Encore une fois, le visage de l’OM devrait grandement changer lors du mercato estival. Pablo Longoria a l’habitude de multiplier les arrivées et les départs et le président marseillais serait d’ailleurs déjà en train de boucler un transfert. Le Brésilien Luis Henrique se rapproche grandement de la sortie.

L’Inter Milan veut Luis Henrique

Après le Brésil et la France, Luis Henrique s’apprêterait à connaître un troisième pays dans sa jeune carrière. Selon les informations de L’Équipe, l’ailier a de grandes chances de débarquer à l’Inter Milan la saison prochaine. Le club italien a déjà entamé les négociations avec son homologue français et le dossier pourrait être bouclé contre un chèque de 30M€.

L’OM doit faire rentrer de l’argent au plus vite

Pour l’instant, il n’y a pas encore d’accord entre l’Inter Milan et l’OM, mais cela pourrait arriver très vite. D’après L’Équipe, le club phocéen doit faire rentrer de l’argent au plus vite pour rééquilibrer les comptes. De plus, les dirigeants milanais veulent également que cela ne traîne pas, car ils souhaiteraient pouvoir emmener le Brésilien à la Coupe du monde des clubs qui débute le 15 juin. Le transfert du joueur de 23 ans pourrait donc s’accélérer dans les prochains jours.