10M€ : La nouvelle folie de l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL a visiblement prévu d’être très actif sur le mercato cet hiver. Après Endrick, le club rhodanien entendrait offrir d’autres solutions à Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais auraient notamment activé la piste menant à Sebastian Szymanski. Les Gones seraient même passés à l’action pour l’international polonais de Fenerbahçe.

L’OL devrait se montrer particulièrement actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien souhaite renforcer son effectif pour la seconde partie de saison. Les Gones ont ainsi officialisé l’arrivée en prêt d’Endrick la semaine dernière. Et les pensionnaires de la Ligue 1 ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin.

L'OL veut recruter cet hiver L’OL aurait en effet activé une piste en Turquie. Les dirigeants lyonnais aimeraient offrir Sebastian Szymanski à Paulo Fonseca en janvier. L’international polonais a perdu sa place à Fenerbahçe. Le club turc ne serait d’ailleurs pas opposé à un départ du milieu offensif de 26 ans. Et les Gones seraient déjà passés à l’action sur ce dossier.