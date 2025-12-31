F1 - Transfert de Charles Leclerc : C'est le choc chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2019, Ferrari décidé de promouvoir Charles Leclerc après une saison rookie prometteuse chez Sauber. Et le jeune monégasque va impressionner, même face au quadruple champion du monde Sebastian Vettel. Ce dernier reconnaît que l'arrivée de Leclerc a été un tournant dans sa carrière chez Ferrari.

C'est suffisamment rare pour être souligné, mais en 2019, Ferrari choisit un jeune pilote, un certain Charles Leclerc. Membre de la Ferrari Driver Academy, le Monégasque débarque chez la Scuderia après seulement une saison en F1 avec Sauber. Une belle récompense pour Charles Leclerc, qui va rapidement justifier la confiance placée en lui puisque lors de ses deux premières saisons chez Ferrari, il domine Sebastian Vettel, qui sortait pourtant d'une magnifique saison 2018 lors de laquelle il échoue de peu dans la course au titre face à Lewis Hamilton. Un véritable tournant pour le quadruple champion du monde qui reconnaît que la fougue du jeune monégasque va lui faire prendre conscience qu'il est temps de tourner la page.

L'aveu de Vettel sur l'arrivée de Leclerc « Je voulais tellement gagner le championnat avec Ferrari. Vraiment. Aujourd'hui je suis en paix avec ça, mais à l'époque… je le voulais à tout prix. Et ça n'est pas arrivé. 2019 a été l'année de rupture pour moi : j'ai commencé à sentir que nous n'y arriverions pas, que nous n'étions pas assez bons. Et au même moment, Charles est arrivé. Il avait une énergie folle, c'était un moment totalement différent pour lui dans sa carrière. Quand on finissait cinquième ou sixième, ou troisième et quatrième, il était aux anges. Moi, j'étais gâté : quatre titres, beaucoup de victoires, de poles… Tout ce qui m'intéressait, c'était gagner », confie le pilote allemand pour le podcast Beyond The Grid, avant d'en rajouter une couche.