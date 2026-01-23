Transfert officiel à l’OM, il annonce déjà du lourd avec De Zerbi !

Alexis Brunet

Pour essayer de s’emparer de la première place en Ligue 1, l’OM a décidé de se servir du mercato. Le club phocéen a vendu Robinio Vaz, mais par la suite, déjà deux nouveaux joueurs sont arrivés à Marseille. L’un d’eux estime d’ailleurs que sous les ordres de Roberto De Zerbi il pourra beaucoup progresser.

Contrairement au PSG qui n’a pour le moment recruté personne cet hiver, malgré des négociations avec Dro Fernandez, l’OM a lui déjà bouclé deux arrivées. Le club phocéen a mis la main sur Ethan Nwaneri, qui est arrivé en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, et sur Quinten Timber, qui a quitté le Feyenoord Rotterdam et qui s’est engagé pour quatre ans et demi avec Marseille.

Timber annonce du lourd avec De Zerbi À l’OM, Quinten Timber sera entraîné par Roberto De Zerbi et cela l’enchante déjà. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain néerlandais a affirmé qu’il devrait progresser sous les ordres de l’Italien. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Tout le monde connait le coach et son style de jeu qui est très clair, la manière dont il veut jouer au football avec une construction assez basse. Je connais d'autres coachs que j'ai eus par le passé avec une structure similaire à la construction. Je pense pouvoir faire de bonnes choses et je pense pouvoir progresser avec lui. »