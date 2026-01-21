CAN 2025 au Maroc : Le Sénégal «disqualifié», la folie annoncée en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations a connu son lot de rebondissements dimanche soir, le Sénégal sortant vainqueur face au Maroc au terme d’un scénario dingue, marqué par la protestation des joueurs de Pape Thiaw après un penalty accordé en faveur des Lions de l’Atlas à la fin du temps additionnel. Pour Vincent Moscato, cette décision aurait dû entraîner la disqualification des Sénégalais.

C’est au terme d’un scénario rocambolesque que le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations dimanche soir, face au Maroc (1-0). Furieux de la décision de l'arbitre congolais de la rencontre, M. Ndala Ngambo, d’accorder un penalty en faveur des Lions de l’Atlas dans les dernières secondes du temps additionnel, une partie de l’équipe sénégalaise était rentrée au vestiaire temporairement en guise de protestation, avant de revenir sur la pelouse et d’assister à la panenka ratée de Brahim Diaz. Pape Gueye viendra trouver la faille seulement trois minutes après le début de la prolongation, offrant au Sénégal la deuxième CAN de son histoire.

« Il y a des règles de civisme, d’éducation » Un scénario qu’a du mal à accepter Vincent Moscato, au micro de RMC. « Il y a des règles de civisme, d’éducation. Si tu fais une interrogation écrite à l’école et tu quittes la salle, tu es disqualifié. Si en boxe, tu t’en vas deuxième round, tu es disqualifié. C’est l’éducation », a critiqué l’ancien rugbyman dans son émission.