CAN 2025 au Maroc : Le Sénégal «disqualifié», la folie annoncée en direct !

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations a connu son lot de rebondissements dimanche soir, le Sénégal sortant vainqueur face au Maroc au terme d’un scénario dingue, marqué par la protestation des joueurs de Pape Thiaw après un penalty accordé en faveur des Lions de l’Atlas à la fin du temps additionnel. Pour Vincent Moscato, cette décision aurait dû entraîner la disqualification des Sénégalais.
C’est au terme d’un scénario rocambolesque que le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations dimanche soir, face au Maroc (1-0). Furieux de la décision de l'arbitre congolais de la rencontre, M. Ndala Ngambo, d’accorder un penalty en faveur des Lions de l’Atlas dans les dernières secondes du temps additionnel, une partie de l’équipe sénégalaise était rentrée au vestiaire temporairement en guise de protestation, avant de revenir sur la pelouse et d’assister à la panenka ratée de Brahim Diaz. Pape Gueye viendra trouver la faille seulement trois minutes après le début de la prolongation, offrant au Sénégal la deuxième CAN de son histoire.
« Il y a des règles de civisme, d’éducation »
Un scénario qu’a du mal à accepter Vincent Moscato, au micro de RMC. « Il y a des règles de civisme, d’éducation. Si tu fais une interrogation écrite à l’école et tu quittes la salle, tu es disqualifié. Si en boxe, tu t’en vas deuxième round, tu es disqualifié. C’est l’éducation », a critiqué l’ancien rugbyman dans son émission.
« À partir du moment où tu fuis le combat, tu es disqualifié »
« Et là, on a le Sénégal qui commence à chialer pour une erreur d’arbitrage et qui se casse pendant 19 minutes, l’arbitre ne dit rien. Que dalle. Ils reviennent, on les supplie de revenir. C’est une CAN avec un arbitrage de 4e division, dénonce Moscato. Ils reviennent, ça rejoue et ils sont champions. Pour moi, ils sont disqualifiés. À partir du moment où tu fuis le combat, tu es disqualifié. Je ne comprends même pas les arbitres. Ils sont nazes la plupart ».