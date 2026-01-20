Catastrophe à la CAN : Achraf Hakimi sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Maroc, le rêve a donc viré au cauchemar. A domicile, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont finalement perdu en finale de la CAN face au Sénégal (1-0). Le ciel s’est alors abattu sur la tête des Lions de l’Atlas. Alors qu’on a pu voir le latéral du PSG dépité au coup de sifflet, voilà qu’il a enfin pris la parole après la défaite du Maroc.

Au terme d’une finale au scénario décousu, c’est donc le Sénégal qui a remporté la CAN face au pays hôte, le Maroc. Pour les joueurs de Walid Regragui, le rêve s’est donc brisé à la dernière marche. Les Marocains rêvaient d’être sacrés à domicile, voilà qu’ils n’ont pu faire mieux que cette deuxième place. Un dénouement cruel suite auquel Achraf Hakimi est sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

« J’avais besoin de m’exprimer avec le cœur » Il aura donc fallu attendre deux jours après la défaite en finale de la CAN pour qu’Achraf Hakimi prenne la parole. Bien évidemment déçu, le latéral marocain du PSG a posté sur X : « Après des jours très difficiles, en essayant d’assimiler tout ce qui s’est passé, j’avais besoin de m’exprimer avec le cœur. Je tiens d’abord à remercier Sa Majesté, pour l’immense travail accompli afin que cette Coupe d’Afrique soit, sans aucun doute, la meilleure de l’histoire, et organisée dans notre pays. Merci pour la vision, le soutien et l’amour constant envers le football et envers le Maroc. Merci également à notre Président Lekjaa Fouzi, pour son engagement total auprès de cette sélection et pour avoir cru en nous à chaque étape du chemin. Et comment ne pas remercier le peuple marocain. Merci d’avoir été présents à chaque match, à chaque minute, dans chaque émotion. Vous avez été notre douzième homme, notre force quand les jambes étaient lourdes et que le cœur faisait mal. Nous avons ressenti votre soutien au Maroc et dans chaque coin du monde ».