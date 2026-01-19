CAN : «C'est scandaleux», des sanctions vont tomber !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2025 de la CAN a accouché d'un scénario incroyable dimanche soir. Lors de la finale opposant le Maroc au Sénégal, le pays hôte a fini par céder malgré l'obtention d'un penalty dans le temps additionnel. Cette décision arbitrale qui a fait beaucoup parler a entraîné la révolte de Pape Thiaw, l'entraîneur sénégalais, priant ses joueurs de quitter le terrain. Romain Molina assure qu'il y aura des sanctions.

Avant que Brahim Diaz ne rate son penalty en tentant une panenka, les Sénégalais ont quitté le terrain pendant de longues minutes. Une attitude qui pourrait leur coûter cher car le geste pourrait être passible d'une grosse sanction. Romain Molina en a profité pour dénoncer un peu l'attitude des dirigeants du monde du football qui crient trop souvent au complot. La finale de la CAN risque de rester dans les mémoires.

Le Sénégal quitte le terrain, attention aux sanctions C'est une finale qui aura vu naître de nombreuses théories. A la fin, c'est bien le Sénégal qui a inscrit son nom au palmarès de l'édition 2025 de la CAN en prenant l'avantage lors des prolongations. Mais quasiment tous les joueurs ont quitté la pelouse avant que le penalty soit tiré, en signe de protestation contre cette décision arbitrale. « Sur l'attitude du Sénégal, il y a des règles à respecter. Les gens vont être traduits devant la Commission de discipline de la CAF. De ce que j'ai entendu, il y aura des sanctions, notamment pour Pape Thiaw mais également pour les joueurs qui sont rentrés au vestiaire. De la même manière que nier que la conduite sénégalaise mérite une sanction, ce serait nier la réalité, nier que l'attitude du Président de la Fédération marocaine est problématique, ce serait également nier la réalité. Il faut être juste. Il y aura des sanctions au niveau sénégalais » assure Romain Molina sur sa chaîne YouTube.