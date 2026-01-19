Zidane : Le scandale à l'étranger qui le rend fou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche, la Coupe d'Afrique des nations a pris fin à Rabat avec une finale mouvementée avec des débordements dans les tribunes et sur le terrain après des décisions arbitrales contestées par les Sénégalais. Le Sénégal a finalement remporté la finale (1-0) face à un Maroc meurtri et particulièrement Brahim Diaz qui a manqué son penalty d'une panenka. Luis Enrique est monté au créneau face à la presse.

A Rabat s'est déroulé la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal. Pape Gueye a marqué l'unique but de cette soirée pendant les prolongations d'une frappe lointaine de l'extérieur de la surface. De quoi délivrer le peuple sénégalais qui a pu célébrer, via son équipe nationale, la deuxième CAN de son histoire. Cependant, Brahim Diaz avait la possibilité de faire rêver le Maroc, en quête d'une nouvelle victoire continentale depuis 1976.

«Zidane qui est Dieu sur le plan du foot, il a fait ça en finale du Mondial» Cependant, l'attaquant du Real Madrid a tenté une panenka dans le temps additionnel de la seconde période... facilement arrêtée par le gardien Edouard Mendy. Un terrible échec qui a déchaîné les passions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Arrivé à Lisbonne avec le PSG ce lundi pour la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions sur la pelouse du Sporting, Luis Enrique a poussé un coup de gueule sur le déferlement de haine destiné à Brahim Diaz. « Aujourd'hui on a parlé de ça dans le bus. Tout le monde parle de Brahim, mais je me rappelle de Zidane, Zidane qui est Dieu sur le plan du foot, il a fait ça en finale du Mondial. Je me rappelle que Sergio Ramos a fait ça ».