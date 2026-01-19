Maroc - Sénégal : Brutalisé à la CAN, il sort du silence !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Sénégal de Sadio Mané a battu le Maroc d'Achraf Hakimi en finale de la CAN 2025. Lors de ce choc au sommet, Yehvann Diouf s'est fait agresser par des ramasseurs de balle, alors qu'il gardait la serviette d'Edouard Mendy. Interrogé après le sacre des Lions de la Teranga, le portier de l'OGC Nice est revenu sur cette scène totalement lunaire.

Ce dimanche soir, le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc, et ce, au Prince Moulay Abdellah Stadium. Durant ce choc, une scène surréaliste a vu le jour. En effet, un conflit a éclaté à cause d'une serviette.

Yehvann Diouf se fait agresser à cause d'une serviette Lors de la finale de la CAN 2025, des joueurs, des stadiers et des ramasseurs de balle marocains ont subtilisé la serviette d'Edouard Mendy à plusieurs reprises. Pour aider son coéquipier, Yehvann Diouf a décidé de garder l'objet. Toutefois, le deuxième gardien du Sénégal a fini par se faire agresser. En effet, des ramasseurs de balle ont essayé de lui arracher la serviette des mains, allant jusqu'à le faire tomber sur la pelouse et le trainer au sol.