Zinedine Zidane : Le gros coup de gueule après la CAN !

Brahim Diaz avait l'occasion d'offrir la CAN au Maroc. Mais voilà qu'en manquant son penalty et sa panenka au bout du temps additionnel, le joueur du Real Madrid s'est attiré les foudres de nombreux observateurs. Suite à la défaite des Lions de l'Atlas contre le Sénégal, Brahim Diaz n'est pas épargné par les critiques suite à son geste manqué.

Champion d'Afrique, le Sénégal s'est imposé face au Maroc lors des prolongations (1-0). Mais tout aurait pu être différent si Brahim Diaz avait marqué son penalty au bout du temps additionnel de la seconde période. Suite au scandale de la décision de l'arbitre d'accorder ce penalty, le joueur du Real Madrid s'est complètement loupé face à Edouard Mendy, qui a facilemnt arrêté la panenka de Brahim Diaz.

« Cela signifie : "Il s’agit de moi, pas du Maroc" » Qu'est-il bien passé par la tête de Brahim Diaz pour tenter ce geste à ce moment ? Le Marocain en fait aujourd'hui les conséquences, devant faire avec les critiques. C'est ainsi que pour Ziggo Sport, Khalid Boulahrouz n'a pas été tendre : « Il ne s’agit pas seulement de rater un penalty. Personne ne lui en voudrait s’il choisissait un angle et que le gardien arrêtait, ou s’il tirait à côté. Mais se présenter là, avec encore deux minutes à jouer, et décider de tenter une panenka. Cela signifie : "Il s’agit de moi, pas du Maroc". Pas de quarante millions de personnes, pas de toutes ces générations qui souffrent de voir filer les Coupes d’Afrique ».