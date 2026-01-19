Scandale à la CAN : Un joueur du PSG réagit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le Sénégal a donc remporté la CAN face au Maroc. Une finale émaillée par une vive polémique, les Lions de la Teranga ayant quitté le terrain après un penalty sifflé par l'arbitre. Et voilà que de retour au vestiaire, Ibrahim Mbaye a répondu à l'un de ses amis sur Snapchat. Un comportement pour lequel le crack du PSG et désormais champion d'Afrique a tenu à s'excuser.

A 17 ans, venant à peine d'intégrer la sélection du Sénégal, Ibrahim Mbaye est déjà champion d'Afrique. Ce dimanche soir, le joueur du PSG a remporté la CAN avec les Lions de la Teranga. Mais voilà qu'il s'est également retrouvé au coeur d'une polémique. La raison ? Un message envoyé par Mbaye à l'un de ses amis via Snapchat... en plein match.

« Peace on se fait voler » Concernant cette histoire avec Ibrahim Mbaye, tout s'est produit au moment du scandale de cette finale de la CAN. Suite à un penalty sifflé pour le Maroc en fin de match, les joueurs du Sénégal, qui criaient à l'injustice, étaient alors rentrés au vestiaire. C'est à ce moment que Mbaye a envoyé un photo sur Snapchat à l'un de ses amis avec comme message : « Peace on se fait voler ».