Scandale à la CAN : Un joueur du PSG réagit !

Ce dimanche soir, le Sénégal a donc remporté la CAN face au Maroc. Une finale émaillée par une vive polémique, les Lions de la Teranga ayant quitté le terrain après un penalty sifflé par l'arbitre. Et voilà que de retour au vestiaire, Ibrahim Mbaye a répondu à l'un de ses amis sur Snapchat. Un comportement pour lequel le crack du PSG et désormais champion d'Afrique a tenu à s'excuser.
A 17 ans, venant à peine d'intégrer la sélection du Sénégal, Ibrahim Mbaye est déjà champion d'Afrique. Ce dimanche soir, le joueur du PSG a remporté la CAN avec les Lions de la Teranga. Mais voilà qu'il s'est également retrouvé au coeur d'une polémique. La raison ? Un message envoyé par Mbaye à l'un de ses amis via Snapchat... en plein match.
« Peace on se fait voler »
Concernant cette histoire avec Ibrahim Mbaye, tout s'est produit au moment du scandale de cette finale de la CAN. Suite à un penalty sifflé pour le Maroc en fin de match, les joueurs du Sénégal, qui criaient à l'injustice, étaient alors rentrés au vestiaire. C'est à ce moment que Mbaye a envoyé un photo sur Snapchat à l'un de ses amis avec comme message : « Peace on se fait voler ».
« Pas une attitude à avoir et ça ne se reproduire plus »
Ce message a fuité et Ibrahim Mbaye n'a pas échappé aux critiques. Le champion d'Afrique sénégalais a par la suite tenu à présenter ses excuses. Dans un message posté sur Instagram, Mbaye a confié : « Pour la photo que j'ai prise dans le vestiaire, j'en suis désolé. Je n'ai pas réfléchi quand je l'ai faite c'était sur le feu de l'action. Ce n'est pas une attitude à avoir et ça ne se reproduire plus ».