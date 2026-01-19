CAN 2025 - Accusations de triche : L’annonce cash sur Brahim Diaz !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Brahim Diaz avait une occasion en or d'offrir la CAN 2025 au Maroc. Toutefois, Edouard Mendy a capté sa panenka sur penalty. Interrogé après le sacre du Sénégal, le portier de 33 ans a affirmé que l'attaquant du Real Madrid n'avait en aucun cas manqué volontairement son coup de pied de réparation.

Le Maroc et le Sénégal se sont disputés la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir. A l'issue des prolongations, ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée, l'ayant emporté par le plus petit des scores (1-0).

Mendy affirme qu'il n'a eu aucun accord avec Diaz Dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, Brahim Diaz aurait pu offrir le sacre au Maroc. Toutefois, sa panenka a été captée par Edouard Mendy. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, le gardien du Sénégal a fait passer un message clair sur le penalty raté de Brahim Diaz.