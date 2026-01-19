CAN 2025 - Accusations de triche : L’annonce cash sur Brahim Diaz !

Ce dimanche soir, Brahim Diaz avait une occasion en or d'offrir la CAN 2025 au Maroc. Toutefois, Edouard Mendy a capté sa panenka sur penalty. Interrogé après le sacre du Sénégal, le portier de 33 ans a affirmé que l'attaquant du Real Madrid n'avait en aucun cas manqué volontairement son coup de pied de réparation.
Le Maroc et le Sénégal se sont disputés la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir. A l'issue des prolongations, ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée, l'ayant emporté par le plus petit des scores (1-0).
Mendy affirme qu'il n'a eu aucun accord avec Diaz
Dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, Brahim Diaz aurait pu offrir le sacre au Maroc. Toutefois, sa panenka a été captée par Edouard Mendy. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, le gardien du Sénégal a fait passer un message clair sur le penalty raté de Brahim Diaz.
«Il voulait marquer, j’ai le crédit de l’arrêter»
« Si j'ai eu un accord avec Brahim Diaz pour qu'il manque son penalty ? Quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu’à une minute de la fin, alors qu’un pays attend ça depuis une cinquantaine d’années… vous croyez qu’on va s’entendre ? Il voulait marquer, j’ai le crédit de l’arrêter, c’est tout. Il faut s’arrêter là. Il a tenté la panenka, je suis resté sur mes appuis. On a gardé l'équipe dans le match et j'ai aidé mon équipe à ce moment-là. Oui, il voulait marquer, je l'ai arrêté, il faut s'arrêter là sur la polémique », a pesté Edouard Mendy, interrogé par BeIN SPORTS et la CAF. Pour rappel, le penalty accordé au Maroc a suscité de vives réactions sur le terrain. Dénonçant une grosse injustice, voire un scandale, les joueurs des Lions de la Teranga sont rentrés au vestiaire pendant plusieurs minutes, avant d'être finalement raisonnés par Sadio Mané. Quelques instants plus tôt, l'arbitre de la rencontre avait refusé un but au Sénégal à cause d'une faute subie par Achraf Hakimi dans la surface de réparation du Maroc.