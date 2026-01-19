Zinedine Zidane avec Ségolène Royal, la folle tentative !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2007, le deuxième tour des élections présidentielles opposait Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Alors que le premier cité était devenu le nouveau chef de l’Etat, de nombreuses personnalités s’étaient rangées dans le camp de la candidate du PS. C’était notamment le cas de Jamel Debbouze, qui avait tenté de rallier Zinedine Zidane à sa cause.

Zinedine Zidane et la politique, ça fait deux. Alors que la parole de l’ancien du Real Madrid se fait très rare, quand il s’agit de parler de politique, elle est inexistante. Une prise de position aurait pourtant un énorme impact pour le camp qu’il soutiendrait. C’est ainsi qu’en 2007, Zidane aurait approché pour soutenir le PS et Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy.

Jamel Debbouze proche de Zidane ! En 2008, Besma Lahouri sortait une biographie non autorisée sur Zinedine Zidane, « Zidane, une vie secrète ». Il était alors notamment question de la relation entre Zizou et Jamel Debbouze. C’est ainsi qu’on pouvait lire que si l’ancien du Real Madrid a pu jouer dans le film Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, c’est grâce à l’humoriste qui a joué les intermédiaires.