Divorce officiel : Zidane est dégoûté !

Miné par la relégation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane et le club azuréen avaient donc acté leur divorce en 1992, et le meneur de jeu signait donc aux Girondins de Bordeaux. Un départ qu'il regrette amèrement encore aujourd'hui, puisque Zidane aurait souhaité une issue différente avec son club formateur.
Formé à l'AS Cannes qu'il a été obligé de quitter en 1992 étant donné que le club azuréen subissait une descente en deuxième division, Zinedine Zidane était dégoûté que le divorce se fasse dans de telles circonstances. Interrogé dans le Skweek Show au micro de Tony Parker en décembre 2023, l'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France évoquait les coulisses de son départ pour les Girondins de Bordeaux cet été-là et affiche de grands regrets sur la fin de cette aventure cannoise.
« Ils m’ont vendu tout de suite »
« La plus grosse déception que j’ai eue, c’est plus jeune, quand je suis descendu (en deuxième division) avec l’AS Cannes (…) Je n’ai pas joué. Comme j’étais un espoir, ils m’ont vendu tout de suite. Je suis allé à Bordeaux. J’étais jeune. Ma plus grande déception était de descendre avec un club », assure Zinedine Zidane, qui a ensuite livré les plus beaux souvenirs de sa carrière de joueur.
« Un truc incroyable »
« L’histoire qui a marqué notre sport, c’est d’avoir gagné la Coupe du monde. Et chez toi. Quand c’est la première fois, c’est toujours un truc incroyable. Le vivre, avec les gens, c’était extraordinaire. En club, c’est la Ligue des Champions que j’ai gagnée avec le Real. Le Bernabeu c’est une atmosphère particulière. Je souhaite à tout le monde de jouer dans ce stade un jour », précise Zidane.