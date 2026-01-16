Divorce officiel : Zidane est dégoûté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par la relégation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane et le club azuréen avaient donc acté leur divorce en 1992, et le meneur de jeu signait donc aux Girondins de Bordeaux. Un départ qu'il regrette amèrement encore aujourd'hui, puisque Zidane aurait souhaité une issue différente avec son club formateur.

Formé à l'AS Cannes qu'il a été obligé de quitter en 1992 étant donné que le club azuréen subissait une descente en deuxième division, Zinedine Zidane était dégoûté que le divorce se fasse dans de telles circonstances. Interrogé dans le Skweek Show au micro de Tony Parker en décembre 2023, l'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France évoquait les coulisses de son départ pour les Girondins de Bordeaux cet été-là et affiche de grands regrets sur la fin de cette aventure cannoise.

« Ils m’ont vendu tout de suite » « La plus grosse déception que j’ai eue, c’est plus jeune, quand je suis descendu (en deuxième division) avec l’AS Cannes (…) Je n’ai pas joué. Comme j’étais un espoir, ils m’ont vendu tout de suite. Je suis allé à Bordeaux. J’étais jeune. Ma plus grande déception était de descendre avec un club », assure Zinedine Zidane, qui a ensuite livré les plus beaux souvenirs de sa carrière de joueur.