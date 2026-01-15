Zinedine Zidane à Paris, c’est la folie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, la cérémonie religieuse était organisée en l’honneur de Rolland Courbis à l’église de la Madeleine à Paris. Du beau monde était alors venu rendre hommage une nouvelle fois à l’ancien coach de l’OM. Zinedine Zidane était notamment là. Une présence qui a permis de se rendre une nouvelle compte de la cote de popularité du champion du monde 98.

Entrainé par Rolland Courbis aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane était bien évidemment là pour saluer sa mémoire à l’église de la Madeleine à Paris ce mercredi. « On est là pour lui, c’est quelqu’un qui a compté pour moi. Aujourd’hui, je suis là pour lui tout simplement. Pas grand chose à dire. C’est une triste nouvelle. Je suis là pour lui et pour la famille », confiait Zidane à son arrivée.

« On t’aime Zidane, on t’aime » Et voilà qu’avant de pénétrer dans l’église de la Madeleine, Zinedine Zidane a été sollicité à de nombreuses reprises par de multiples demandes de photos et d’autographes comme le rapporte Le Parisien. Bénéficiant toujours d’une cote de popularité exceptionnelle, l’ancien du Real Madrid a ainsi pu s’en rendre compte encore une fois. « On t’aime Zidane, on t’aime », « Oh monsieur Zidane, la légende », a-t-on pu entendre comme le rapporte le quotidien régional.