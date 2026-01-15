Départ aux Etats-Unis : Une date annoncée pour Mbappé !

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I. Avant de lancer sa compétition en Amérique du Nord, la bande à Kylian Mbappé va disputer deux matchs de préparation les 4 et 8 juin. Et le 9 juin, la délégation tricolore va s'envoler vers Boston pour rejoindre son camp de base.

L'équipe de France a composté son billet pour disputer la Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord. Lors du tirage au sort de la compétition, les Bleus ont hérité du groupe I. Les Tricolores affronteront donc le Sénégal le 16 juin, la Bolivie, l'Iraq ou le Suriname le 22 juin et la Norvège le 26 juin.

Les Bleus vont jouer en France début juin Avant de lancer son Mondial, la bande à Kylian Mbappé va disputer deux matchs de préparation en France les 4 et 8 juin, comme annoncé par la FFF sur son site internet. « Le premier devrait être contre un adversaire qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations, le second dépendra des matches de barrages européens pour la qualification au Mondial au mois de mars », a précisé Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football à la sortie du Comité exécutif réuni ce jeudi.