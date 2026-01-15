Séparation officielle pour Kylian Mbappé : L'Espagne est sous le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison compliquée, Xabi Alonso a déjà quitté le Real Madrid. Une situation qui fait parler en Espagne et Benoit Trémoulinas pointe du doigt l'attitude de Kylian Mbappé qui a choqué l'Espagne en refusant la haie d'honneur du FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Nommé entraîneur du Real Madrid en juin dernier pour remplacer Carlo Ancelotti, Xabi Alonso n'aura jamais réussi à imposer son jeu au sein du club merengue. A tel point que le technicien espagnol a déjà été amené à quitter le club. Un timing qui coïncide avec la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone à l'issue de laquelle Kylian Mbappé avait refusé de passer dans la haie d'honneur. Un comportement qui a choqué l'Espagne selon Benoit Trémoulinas.

Xabi Alonso viré, Mbappé accusé ! « Si je suis surpris du départ de Xabi Alonso ? Concernant Xabi Alonso je ne suis absolument pas surpris, surtout après la scène rocambolesque de la Supercoupe où Kylian Mbappé dit aux joueurs de venir, de ne pas faire la haie. On voit Xabi Alonso tête basse, le rejoindre. C’est une image qui a choqué en Espagne, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Donc je ne suis pas surpris qu’il ait été limogé. Oui il faut un manager. Pas une nounou mais un manager, comme l’a été Zinedine Zidane, comme l’a été Carlo Ancelotti, comme l’a été aussi Mourinho », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.