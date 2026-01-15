Séparation officielle pour Kylian Mbappé : L'Espagne est sous le choc !

Après une première partie de saison compliquée, Xabi Alonso a déjà quitté le Real Madrid. Une situation qui fait parler en Espagne et Benoit Trémoulinas pointe du doigt l'attitude de Kylian Mbappé qui a choqué l'Espagne en refusant la haie d'honneur du FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne.
Nommé entraîneur du Real Madrid en juin dernier pour remplacer Carlo Ancelotti, Xabi Alonso n'aura jamais réussi à imposer son jeu au sein du club merengue. A tel point que le technicien espagnol a déjà été amené à quitter le club. Un timing qui coïncide avec la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone à l'issue de laquelle Kylian Mbappé avait refusé de passer dans la haie d'honneur. Un comportement qui a choqué l'Espagne selon Benoit Trémoulinas.
Xabi Alonso viré, Mbappé accusé !
« Si je suis surpris du départ de Xabi Alonso ? Concernant Xabi Alonso je ne suis absolument pas surpris, surtout après la scène rocambolesque de la Supercoupe où Kylian Mbappé dit aux joueurs de venir, de ne pas faire la haie. On voit Xabi Alonso tête basse, le rejoindre. C’est une image qui a choqué en Espagne, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Donc je ne suis pas surpris qu’il ait été limogé. Oui il faut un manager. Pas une nounou mais un manager, comme l’a été Zinedine Zidane, comme l’a été Carlo Ancelotti, comme l’a été aussi Mourinho », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«C’est une image qui a choqué en Espagne»
« L’interrogation qu’il y a eu lorsque Xabi Alonso a signé au Real Madrid c’est comment va-t-il faire ? C’était mon interrogation et celle de beaucoup de monde aussi. Comment va-t-il faire pour faire presser et défendre ses attaquants ? C’était l’interrogation parce que Xabi Alonso a des idées bien prédéfinies sur son style de jeu, chose qu’il avait mis en place à Leverkusen avec brio. Forcément, on a vu qu’au Real Madrid ça n’a pas fonctionné parce qu’au Real Madrid tu as des égos à gérer, des joueurs qui n’ont pas forcément envie de défendre. Des joueurs qui ont aussi envie d’avoir un petit peu la lumière sur eux, sauf qu’il y a beaucoup de joueurs autour, que ce soit Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé. On a très peu parlé de Kylian Mbappé mais c’est un vrai sujet en Espagne », ajoute Benoit Tremoulinas.