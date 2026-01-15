Rupture : La très mauvaise nouvelle avec Kylian Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a profité de l’absence de Kylian Mbappé pour avoir plus de temps de jeu depuis le début de l’année 2026, la situation de Gonzalo Garcia ne devrait pas forcément évoluer malgré la nomination d’Alvaro Arbeloa à la place de Xabi Alonso, selon Samuel Umtiti. Ce dernier estime que l’attaquant âgé de 21 ans va continuer à faire les frais de sa concurrence avec Kylian Mbappé.

Un triplé contre le Betis Séville (5-1), puis un but et une passe décisive face au FC Barcelone (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne, Gonzalo Garcia a su s’illustrer en l’absence de Kylian Mbappé. Ce mercredi en Coupe du Roi face à Albacete, la grande première d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid, l’attaquant âgé de 21 ans était de nouveau titulaire, alors que le Français n’a pas été convoqué pour cette rencontre.

« Il faut qu'il marque des buts en ayant 5, 10 ou 45 minutes » « Il va avoir sa carte à jouer, comme sous Xabi Alonso. Quand on lui donnait du temps de jeu, il répondait présent. Il était efficace. À son âge, c'est ce qu'on va lui demander. Quand tu rentres, il faut être le plus efficace possible. Il faut qu'il marque des buts en ayant 5, 10 ou 45 minutes », a déclaré Samuel Umtiti sur le plateau de DAZN.