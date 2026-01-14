Miracle avec Zinedine Zidane : Le Real Madrid a un plan ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Xabi Alonso n’aura donc survécu que quelques mois sur le banc du Real Madrid. Sur la sellette depuis un moment, l’entraîneur espagnol a donc été évincé et pour le remplacer, la Casa Blanca a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa, qui entraînait jusqu’à présent la Castilla. De quoi rappeler à Frédéric Hermel ce qui est arrivé en 2016 avec Zinedine Zidane et le miracle qui a suivi.

En 2016, Zinedine Zidane devenait l’entraîneur du Real Madrid pour la première fois. Le Français venait ainsi prendre la relève suite au limogeage de Rafael Benitez. La suite, on la connait avec notamment les 3 victoires consécutives en Ligue des Champions. Un miracle que le Real Madrid souhaite revivre avec Alvaro Arbeloa ?

Arbeloa comme Zidane ? Xabi Alonso viré, c’est désormais Alvaro Arbeloa qui est l’entraîneur du Real Madrid. Sera-t-il le nouveau Zinedine Zidane de la Casa Blanca ? Pour AS, Frédéric Hermel a écrit : « Comme beaucoup d'entre vous, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a exactement dix ans, lorsque, un lundi également, Benítez a été limogé et que le club a décidé de nommer l'ancien entraîneur de la Castilla ».