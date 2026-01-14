Kylian Mbappé : La rencontre gênante avec une célébrité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est devenu plus qu’un joueur de football. De quoi visiblement faire perdre les moyens à plus d’un au moment de rencontrer la star du Real Madrid. C’est ce qui est arrivé à Paul Mirabel. Alors que l’humoriste a eu la chance de croiser Mbappé, le moment aurait été quelque peu gênant selon ses dires.

Malgré les nombreuses critiques, Kylian Mbappé jouit malgré tout d’une énorme cote de popularité. Forcément, chez les fans de football, ils sont plusieurs à rêver d’avoir la chance de rencontrer le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France. Paul Mirabel en a eu la possibilité, mais ça ne s’est pas forcément bien passé…

« J’étais trop timide et je n’arrivais pas à parler » Invité de l’émission de Camille Combal sur NRJ, Paul Mirabel a raconté sa rencontre particulière avec Kylian Mbappé. Que s’est-il alors passé avec la star du Real Madrid ? L’humoriste a fait savoir : « Une star que je n'aurais jamais cru rencontrer ? J’ai un petit sketch sur ça dans le spectacle. Je dis que j'ai croisé Kylian Mbappé. J’étais trop timide et je n’arrivais pas à parler. Je n'ai pas son portable ? Non. Je ne faisais que boire de l’eau ».